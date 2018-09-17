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Доба в ООС: 30 обстрілів, терористи зазнали втрат
|Суспільство | 17-09-2018, 08:07
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|Упродовж минулої доби російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двічі – із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.
З мінометів 120-калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-го калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.
Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено.
Від початку доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед українських захисників немає.
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