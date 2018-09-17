Доба в ООС: 30 обстрілів, терористи зазнали втрат Суспільство | 17-09-2018, 08:07 0 85 Упродовж минулої доби російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двічі – із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 120-калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-го калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.



Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.



За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено.



Від початку доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед українських захисників немає.