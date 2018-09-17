Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей Суспільство | 17-09-2018, 10:21 0 71

5 вересня Уряд ухвалив розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”, яким передбачено проведення Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Цей нормативний акт розроблено Міністерством соціальної політики за результатами наради з питань детінізації ринку праці під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд актів органів виконавчої влади та внесення змін до них з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин.

Також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручається переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками під час реалізації наданих повноважень.

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та посиленню дисципліни сплати податкі

Для проведення заходів з легалізації найманої праці роботодавцями, Прем’єр – міністром В.Гройсманом надано місячний термін, тобто до 05.10.2018 року.

Після закінчення зазначеного терміну, контролюючими органами будуть проводитись перевірки, зокрема Головним управлінням ДФС у Львівській області, щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

За порушення трудового законодавства у 2018 році для роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це 111 690 гривень.

Головне управління ДФС у Львівській області рекомендує роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.

Також слід звернути увагу, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС.

Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. №413.



