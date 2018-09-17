Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 17/09/2018 Австрія зацікавлена у поглибленні співпраці зі Львовом...>> «Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста», — Є. Фриз, учасник АТО, який отримав від міста ордер на квартиру...>> Податкова міліція Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області вилучила велику партію лікеро-горілчаних напоїв іноземного виробництва...>> ТРОЄ ЗЛОВМИСНИКІВ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ 26,5 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ...>> В останню суботу вересня у центрі Львова буде свято для дітей та їх батьків...>> На конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських маршрутах подалась компанія, котра судами блокувала проведення конкурсу у 2017 році...>> Життю учнів школи № 77 нічого не загрожує: працівники ДСНС локалізували та знешкодили джерело запаху газу...>> Протягом двох тижнів вересня 2018 року оперативники ГУ ДФС у Львівській області припинили діяльність чотирьох нелегальних АЗС...>> Фіскали Львівщини нагадують про сплату податку на нерухоме майно...>> Платників податків Львівщини інформують про ключі електронного цифрового підпису...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Суд заарештував організатора "ветеранів АТО", які вимагали гроші у підприємців...
17-09-2018, 06:57  >>> 
На Харківщині СБУ затримала злочинне угруповання: під час операції вбито екс-учасника АТО...
14-09-2018, 05:47  >>> 
Німецькі католики чинили сексуальне насильство над тисячами дітей - звіт...
13-09-2018, 09:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Дніпрі госпіталізували вже 18 дітей, поліція відкрила провадження...
14-09-2018, 05:45  >>> 
Пологове відділення на вул. Рапопорта відкриють всередині жовтня...
12-09-2018, 19:26  >>> 
EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями...
12-09-2018, 17:32  >>> 

Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей

Суспільство | 17-09-2018, 10:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

5 вересня Уряд ухвалив розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”, яким передбачено проведення Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.
Цей нормативний акт розроблено Міністерством соціальної політики за результатами наради з питань детінізації ринку праці під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд актів органів виконавчої влади та внесення змін до них з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин.
Також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручається переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками під час реалізації наданих повноважень.
Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та посиленню дисципліни сплати податкі
Для проведення заходів з легалізації найманої праці роботодавцями, Прем’єр – міністром В.Гройсманом надано місячний термін, тобто до 05.10.2018 року.
Після закінчення зазначеного терміну, контролюючими органами будуть проводитись перевірки, зокрема Головним управлінням ДФС у Львівській області, щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.
За порушення трудового законодавства у 2018 році для роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це 111 690 гривень.
Головне управління ДФС у Львівській області рекомендує роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.
Також слід звернути увагу, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС.
Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. №413.

   Новини по темі: Суспільство
«Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста», — Є. Фриз, учасник АТО, який отримав від міста ордер на квартиру...
17-09-2018, 14:11  >>> 
Наймолодші школярі міста отримають світловідбивальні жилети...
17-09-2018, 12:36  >>> 
Свято лісівників Львівщини 2018: блискучі успіхи та великі загрози...
17-09-2018, 10:25  >>> 
67% вакансій, які нині є на ринку праці, – робітничі...
17-09-2018, 10:24  >>> 
Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей...
17-09-2018, 10:21  >>> 
Доба в ООС: 30 обстрілів, терористи зазнали втрат...
17-09-2018, 08:07  >>> 
У Києві водій таксі влетів у зупинку: дві жінки зазнали травм...
17-09-2018, 06:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Денісова: Омбудсмен РФ обіцяє 12 вересня надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха...
12-09-2018, 06:30  >>> 
Сенцову важко вставати з ліжка...
11-09-2018, 09:57  >>> 
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вибори: Тимошенко братиме звітом, Гриценко простотою, а Порошенко тим, що "найкращий"...
17-09-2018, 10:19  >>> 
"Виборчий магазин": кандидати в президенти розповіли, чому треба обрати їх...
17-09-2018, 09:31  >>> 
Швейцарія вимагає, щоб РФ припинила шпигувати на її території...
17-09-2018, 06:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Австрія зацікавлена у поглибленні співпраці зі Львовом...
17-09-2018, 14:12  >>> 
Платників податків Львівщини інформують про ключі електронного цифрового підпису...
17-09-2018, 12:37  >>> 
«Нове обличчя кордону»: розпочато анкетування для проходження служби у відділах «Шегині» та «Дніпро-аеропорт»...
17-09-2018, 10:23  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста», — Є. Фриз, учасник АТО, який отримав від міста ордер на квартиру...
17-09-2018, 14:11  >>> 
Наймолодші школярі міста отримають світловідбивальні жилети...
17-09-2018, 12:36  >>> 
Свято лісівників Львівщини 2018: блискучі успіхи та великі загрози...
17-09-2018, 10:25  >>> 
   ВладаВлада
На конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських маршрутах подалась компанія, котра судами блокувала проведення конкурсу у 2017 році...
17-09-2018, 13:07  >>> 
Порошенко обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі та продовження політики санкцій проти РФ...
14-09-2018, 05:39  >>> 
Москва готова зробити кроки для покращення відносин з США - Лавров...
13-09-2018, 09:57  >>> 
   КультураКультура
У Львові презентують першу книгу, яку написав Блаженніший Святослав...
17-09-2018, 12:35  >>> 
Білоруська церква також має намір отримати автокефалію...
17-09-2018, 03:42  >>> 
Фестиваль “Вітер На-Дії”. ПРОГРАМА...
14-09-2018, 19:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:12 Австрія зацікавлена у поглибленні співпраці зі Львовом
14:11 «Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста», — Є. Фриз, учасник АТО, який отримав від міста ордер на квартиру
14:09 Податкова міліція Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області вилучила велику партію лікеро-горілчаних напоїв іноземного виробництва
14:08 ТРОЄ ЗЛОВМИСНИКІВ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО РУМУНІЇ 26,5 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ
13:10 В останню суботу вересня у центрі Львова буде свято для дітей та їх батьків
13:07 На конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських маршрутах подалась компанія, котра судами блокувала проведення конкурсу у 2017 році
13:06 Життю учнів школи № 77 нічого не загрожує: працівники ДСНС локалізували та знешкодили джерело запаху газу
13:05 Протягом двох тижнів вересня 2018 року оперативники ГУ ДФС у Львівській області припинили діяльність чотирьох нелегальних АЗС
12:37 Фіскали Львівщини нагадують про сплату податку на нерухоме майно
12:37 Платників податків Львівщини інформують про ключі електронного цифрового підпису

   Анонси
Завтра у Львові проведуть командно-штабне навчання з цивільного захисту з відпрацюванням практичних дій...
17-09-2018, 12:38  >>> 
В неділю усіх запрошують на Фестиваль Вітер На-Дії...
14-09-2018, 17:08  >>> 
Завтра в Палаці мистецтв стартує виставка-конкурс масштабних моделей...
14-09-2018, 10:13  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования