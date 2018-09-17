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67% вакансій, які нині є на ринку праці, – робітничі
|Суспільство | 17-09-2018, 10:24
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Останнім часом шальки попиту та пропозиції робочої сили похитнулися так, що кількість пошуковців місця праці із робітничими професіями зменшується, а потреба на них зростає.
– На початку вересня цього року база вакансій обласної служби зайнятості складалася із 9731 пропозиції працевлаштування, із них 67,3% були для робітників, 23,7% – для службовців, 9,0% – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки, – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – У 45% вакансій – зарплата до 5 тис. грн, винагорода від 5 до 8 тис. грн значилася у 40%, а 15% становили варіанти працевлаштування із заробітком, вищим за 8 тис. грн.
Як зазначив В. Барилюк, у січні-серпні ц. р. фірми і компанії Львівщини задекларували 49,1 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, а послугами служби зайнятості у цей період скористалися 35,0 тис. безробітних.
Станом на 01.09.2018 року в області нараховувалося 13,8 тис. безробітних, із них майже 62% із вищою освітою. Серед клієнтів центрів зайнятості домінують жінки – 57,6%, молодь віком до 28 років складає 37,2%.
Упродовж восьми місяців поточного року вдалося працевлаштувати 30,8 тис. жителів області, з котрих 70,3% були забезпечені трудовою діяльністю до набуття статусу безробітного. Ще 5,6 тис. безробітних охоплено професійним навчанням, 3,5 тис. – тимчасовою зайнятістю.
Відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості
233-71-85
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