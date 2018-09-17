Свято лісівників Львівщини 2018: блискучі успіхи та великі загрози Суспільство | 17-09-2018, 10:25 0 110

Лісівники Львівщини до професійного свята – Дня працівника лісу підійшли з двоякими відчуттями. З одного боку, прекрасні результати лісогосподарської діяльності державних підприємств Управління лісового та мисливського господарства Львівської області, які належать до структур Державного агентства лісових ресурсів України, з іншого − постійна загроза знищення напрацювань непрофесійними, популістськими рішеннями законодавців.

Давайте почнемо з успіхів, усе-таки у лісівників сьогодні свято!

Обсяг реалізації лісогосподарської продукції державними лісогосподарськими підприємствами управління за 8 місяців цього року становив 732,3 млн грн, або 130,2% до відповідного періоду минулого року.

Це дало лісогосподарським підприємствам змогу виплачувати гідну зарплату своїм 2800 працівникам, яка в середньому сягнула 10 000 гривень і зросла порівняно з минулим роком на 33%, випереджаючи інфляцію та зміну курсу долара.

Лісові підприємства є великими платниками податків. За вісім місяців до державного, місцевого бюджетів та єдиного соціального внеску було сплачено на суму 223,0 млн грн.

Завдяки тому, що лісівники вирощують та заготовляють і продають ділову деревину, у Львівській області успішно функціонують тисячі малих, середніх та великих деревообробних та меблевих підприємств, які забезпечують споживачів меблями, столярними виробами, підлоговими покриттями тощо, створюючи затишок у наших оселях, адже деревина − це екологічний матеріал. На цих деревообробних і меблевих підприємствах, які функціонують завдяки лісовому врожаю, працюють тисячі фахівців і разом з лісівниками вони створюють близько 10% валового продукту Львівщини. Ви тільки вдумайтеся – 10% економіки Львівщини побудовані на лісовому фундаменті!

Лісівники заготовляють ліс – вирубують його. З погляду екології це може видаватися поганим, але якщо розглядати ліс з господарської точки зору, то лісівник як добрий господар збирає лісовий врожай, який посаджений його попередником, адже господарський цикл у лісі – 60-80 років. І як добрі господарі лісівники насаджують і доглядають ліс, аби було що збирати наступним поколінням лісівників. За період з початку року лісівники відтворили 1257,4 га лісу.

Щоб добре відтворювати ліси, потрібне якісне лісове насіння та його 5-8 річний запас. З метою забезпечення підприємств Львівщини високоякісним лісовим насінням створене спеціалізоване державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» − єдине в Україні, яке забезпечене сучасним технологічним устаткуванням для переробки і зберігання лісового насіння. До кінця 2018 року це підприємство планує завершити будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою для успішного лісовідновлення. Станом на 1 вересня 2018 року на будівництво комплексу вже витрачено 42,5 млн грн, у тому числі за рахунок власних коштів державних лісогосподарських підприємств – 33,0 млн грн та з обласного бюджету − 9,5 млн грн. І стільки ж планується інвестувати до кінця року. Промислове вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою кардинально вирішить питання заміни всихаючих ялинників у Карпатах на корінні екологічно стійкі насадження.

Ліс – це не тільки дерева і деревина. Це ще й лісова та мисливська культура. Станом на сьогодні в області зареєстровано понад 47 тисяч мисливців, які отримали державні посвідчення. Саме тому святкування Дня працівника лісу, яке відбулося 15 вересня цього року на території ландшафтного парку палацу баронів Гределів у місті Сколе, називається міжнародним фестивалем «Мисливська ватра». В межах фестивалю, участь у якому взяли лісівники та всі охочі разом зі своїми родинами, відбулися урочистості з нагоди «Дня працівника лісу» та різноманітні заходи, зокрема конкурс мисливських колективів, презентація книги І. Чудійовича «Мисливська «Атлантида» Львівських Карпат», концерт мисливської музики, імітація голосів мисливських тварин, виведення мисливських собак, виставка експонатів мисливської таксидермії, а також мисливських трофеїв. Усі присутні могли пригоститися стравами мисливської і бойківської кухні та взяти участь у святковій вечері біля «Мисливської ватри».

І все було б чудово, якби не ложка дьогтю. Починаючи з липня минулого року Кабінет міністрів України вперто хоче «реформувати» лісову галузь, розформувавши лісогосподарські підприємства і передавши ліси в концесію невідомим вигодонабувачам або створивши єдине підприємство, щоб його легше було приватизувати. Отримавши громадський спротив таким ідеям, цього року Верховна рада України несподівано приймає, здавалося б, далекий від лісу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», де з голосу була внесена поправка, що передбачає земельний податок на всі лісові землі України. Якщо лісові підприємства додатково до одного рентного податку – попенної плати оподаткувати ще одним – земельним податком за максимальною ставкою, то підприємства збанкрутують від одного до трьох місяців і ліси можна буде приватизувати чи віддати у концесію. Зараз врятувати лісові підприємства мають можливість місцеві ради, які можуть встановити земельний податок на лісові землі не більше 0,1%, чи Верховна Рада України, відмінивши пункти закону, що загрожують банкрутством лісовій галузі.

Віримо, що в цей святковий для лісівників день здоровий глузд переможе і ми разом радітимемо новим звершенням лісівників Львівщини.

Зі святом Вас!

