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Наймолодші школярі міста отримають світловідбивальні жилети

Суспільство | 17-09-2018, 12:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
Завтра, 18 вересня, о 14.00 год. у початковій школі «Джерельце» Львівської міської ради (вул. Ак. Сахарова, 80) відбудеться відкритий тренінг для школярів про безпеку на дорозі, під час якого активісти кампанії «Львів — безпечне місто» роздаватимуть діткам світловідбивальні жилети.

«Дітей потрібно одягати у яскраві кольори — тоді їх добре видно в будь-яку пору доби та за будь-яких погодних умов на відстані до 100 метрів. Досі в Україні практика розповсюдження жилетів не надто поширена, але в Європі це — звичайна річ. У багатьох європейських країнах носіння світловідбивальних жилетів дорослими у несприятливі погодні умови — це обов’язкова умова, яка прописана у правилах дорожнього руху.

Безпека дітей на дорозі, особливо найменших — це те, за що відповідальні усі: і батьки, і школа, і водії, і пішоходи. Європейські школи забезпечені світловідбиваючими жилетами для учнів, бо це — міжнародні стандарти, і ми також рухаємося до них. Тут також спрацьовує превентивний аспект — коли діти змалку привчаються до важливості власної безпеки на дорозі. Ми сподіваємося, що такі жилети незабаром матимуть усі школи", — розповідає Андрій Шевців, активіст кампанії «Львів — безпечне місто».

Довідка
Світловідбивальні жилети необхідні школярам, коли вони йдуть на шкільні заходи поза межами школи. Одягаючи малюків у такі яскраві жилети, дітки стають добре помітними для водіїв, інших учасників дорожнього руху та тих, хто їх супроводжує. Це особливо важливо при пересуванні вздовж доріг, або при переході проїжджої частини, небезпечних перехресть тощо.

Наприклад, у Польщі за відсутність світловідбиваючого флікера в темну пору доби поліція може виписати штраф. В Україні наразі такі аксесуари не дуже популярні, а отже трапляється багато неприємних й трагічних ситуацій з учасниками дорожнього руху, що могли бутит попереджені. У законодавстві носіння світловідбиваючих елементів має рекомендаційний характер. Разом з тим, у Норвегії провели дослідження, результати якого показали, що використання світловідбивачів дозволило скоротити травматизм серед пішоходів на 85%. Носіння світловідбиваючих елементів може насправді врятувати життя.

15 шкіл Львова отримають по 30 жилетів на баланс школи для діток 1−2 класів. Ініціатори акції обирали школи, біля яких є небезпечні ділянки проїзду автомобілів. Нагадаємо, що цю ініціативу започаткували активісти ГО «Traffic Challenge», за підтримки Grawe Ukraine, Rustler Real Estate Expert та Mitsubishi Motors.
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