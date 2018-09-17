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«Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста», — Є. Фриз, учасник АТО, який отримав від міста ордер на квартиру

Суспільство | 17-09-2018, 14:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 23 23    
Місто допомагає найбільш незахищеним категоріям мешканців. Свої власні помешкання у будинку № 230а на вул. Б. Хмельницького отримали 45 сімей, серед яких — 18 учасників бойових дій в АТО. Ордери на квартири вручив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Для мене честь, що наше місто в міру можливостей старається допомогти всім. Для мене велика честь, що і хлопці, які проходять війну, вони мають впевненість, що ми разом з ними. Для мене велика честь, що ті сім’ї, які мають багато дітей, і сім’ї, де народилися трійні, мають підтримку від міста. Для мене велика честь, що рятувальник, який рятував життя, отримав сьогодні квартиру. Для мене велика честь, що в нас сьогодні спортсмени отримали квартири. Звичайно, що треба робити більше, але то, що можемо, то сьогодні робимо. Велика подяка Вам за Вашу працю, за Вашу любов до міста Львова», — сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Щастя — це отримання як нагороду квартири від міста. Тому вислів „Слава Україні!“ — це не просто вислів, то честь, слава. Не всі хлопці отримали, не всі повернулись додому. Я перейшов Чорнобиль, майдани, зараз у діючій армії», — сказав Євген Фриз, учасник бойових дій в АТО, який отримав сьогодні ордер на помешкання.


«В житлі є потреба, бо на 49 м кв нас живе 9 осіб. Нам подзвонили десь місяць тому, сказали, що треба під’їхати, нам хочуть запропонувати варіант житла. Ми приїхали, подивились, нам сказали, що ми можливо будемо отримувати ордер на помешкання на вул. Б. Хмельницького. Чекали, що може на День незалежності дадуть ордер, бо заяву ми написали на отримання ордеру. І минулого тижня нам подзвонили, сказали, що у понеділок будемо отримувати ордер. В черзі ми стояли 5 років, як народились діти. Ми отримали три кімнати. Це буде гарний подарунок дівчатам, бо 30 вересня є Віри, Надії, Любові, а в них День ангела», — розповів Богдан Квасниця, батько, у сім’ї якого народилась трійня.

«Хочу свою кімнату, щоб ніхто у ній не спав. Я хочу жити один», — сказав Олексій Квасниця, син Богдана та Наталії Квасниці, сім’я яких сьогодні також отримала ордер на квартиру.

Відтак відбулось вручення ордерів на квартири. Загалом було розподілено 45 квартир, зокрема:

учасники бойових дій в АТО — 18
багатодітним сім’ям (для громадян, які користуються правом позачергового отримання житла: багатодітні сім’ї, які виховують 5 і більше дітей, у тому числі: 2 квартири — для сімей, у складі яких є дитина з інвалідністю; 2 квартири — для сімей, які винаймають житло (відсутнє будь-яке житло у власності), проживають у гуртожитку та виховують 9 дітей; 8 квартир — для сімей, у яких народилась трійня і станом на 2010 рік один з батьків яких був зареєстрований у м. Львові) — 12
сім’ям, в складі яких є 2 або 3 особи з інвалідністю — 3
видатним спортсменам-параолімпійцям (1 квартира — для спортсмена, який має право першочергового надання житла — особа з інвалідністю з дитинства (чемпіон світу та Європи з пара-карате); 1 квартира — для призера Паралімпійських ігор 2004 року з боротьби дзюдо (інвалідність по зору) — 2
відселення з аварійних будинків — 7, та культових споруд — 2
воїн УПА, реабілітовоний — 1
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС — 1
врегулювання конфліктних ситуацій в гуртожитках (відселення сім’ї, яка виховує дитину з інвалідністю) — 1.
Нагадаємо, на виконання мирової угоди (угода про примирення) від 26.05.2017 між ТОВ «МС Імперіал» та Львівською міською радою, яка затверджена Господарським судом Львівської області, на квартири в будинку № 230а на вул. Б. Хмельницького зареєстровано право комунальної власності за Львівською міською радою. Внаслідок чого підписано акт приймання передачі від ТОВ «МС Імперіал» 47-ми квартир загальною площею 2793,8 кв. м., з них: однокімнатних — 22, двокімнатних — 18, трикімнатних — 7.

Рішення про розподіл житла в будинку № 230-А на вул. Б. Хмельницького прийнято за участю громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
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