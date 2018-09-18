Закарпатські митники взяли участь в українсько-польських Днях добросусідства Суспільство | 17-09-2018, 16:55 0 104

Зокрема, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС – Микола Ясевич, начальник митного поста ««Малий Березний» – Сергій Михайлицький, представники органів влади прикордонних регіонів, дипломатичних та консульських установ, громадських організацій, ділових кіл, прикордонної служби взяли участь в зустрічі офіційної делегації Закарпатської області та Підкарпатського воєводства. Очолював українську делегацію Геннадій Москаль – голова Закарпатської ОДА. Захід проходив 14 вересня в селі Лютовиська (Польща) в рамках міжнародної конференції «Карпатські дні добросусідства – зустріч на кордоні».

Під час конференції в селі Лютовиська йшлося про те, що з початком нового програмного періоду Європейського сусідства, для прикордонних територій відкрилися нові перспективи в розвитку партнерських відносин між Закарпатською областю та Підкарпатським воєводством в галузях економіки й торгівлі, інфраструктури, сільського господарства, охорони здоров’я. Водночас, стримуючим фактором у розвитку добросусідських відносин є відсутність прямого зв`язку та пункту пропуску на спільному кордоні. Йде мова про пункту пропуску «Лубня – Волосате». Українська сторона наголошувала, що надзвичайно зацікавлена у транскордонній співпраці з Підкарпатським воєводством і відкриття пункту пропуску сприяло би активному нарощуванню інвестиційно-туристичного потенціалу та розширенню культурних зв’язків.

Нагадуємо, що наразі між Україною та Польщею в Закарпатській області відсутній пункт пропуску на спільному кордоні, але є можливість створення міжнародного пункту пропуску «Лубня – Волосате». Відкриття якого передбачено постановою Верховної ради України від 27.06.2007 1242- V «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом». Постановою передбачено здійснення заходів щодо початку будівництва міжнародного пішохідного пункту пропуску «Лубня – Волосате» на українсько-польському кордоні ще у 2007 році. Крім того, у державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 року, постановою КМУ від 23.08.2016 №554, зокрема, пунктом 46 цієї програми також передбачено здійснення заходів що відкриття цього пункту пропуску.

У цьому документі визначені і його виконавці це зокрема ДФС, Мінфін, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Закарпатська облдержадміністрація.

Варто зазначити, що українсько-польські Дні добросусідства відновлені після тривалої 16-річної перерви і тривали протягом двох днів 14 та 15 вересня.

ДФС у Закарпатській області

