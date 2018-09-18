Американський безпілотник провів розвідку на Донбасі - ЗМІ Суспільство | 18-09-2018, 05:43 0 75 Стратегічний безпілотник ВПС США провів 10-годинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі.



Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".



Безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk, який призначений для розвідки на великій глибині території противника, у понеділок, 17 вересня, провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, у ході якого кілька разів наближався до кордонів РФ.



Зазначається, що безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, і протягом більше десяти з половиною годин курсував по дузі уздовж лінії розмежування.



Дрон летів на висоті близько 15-16 тис. метрів на відстані 70-80 км на північ від лінії розмежування, перебуваючи в контрольованому Києвом повітряному просторі.



"Американський безпілотник США не менше 8 разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Луганською областю", - йдеться у повідомленні.