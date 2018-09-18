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| Газета №35 (55) / 2014
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Євростат показав, який наземний транспорт домінує у країнах ЄС
|Суспільство | 18-09-2018, 05:54
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|Автомобіль є домінуючим видом наземного транспорту у всіх державах-членах ЄС.
Такі дані наводить Євростат.
2016 року поїздки автівками склали 83% пасажиро-кілометрів у ЄС, у порівнянні з 9% пересування міськими і міжміськими автобусами та тролейбусами, а також 8% - потягами.
Серед держав-членів ЄС найбільша частка пасажиро-кілометрів для авто була в Литві (90%).
У поїздках на потягах Австрія має найбільшу частку пасажиро-кілометрів (12%), а щодо міських і міжміських автобусів та тролейбусів - найбільша частка в Угорщини (22%).
Європейський тиждень мобільності триває з 16 по 22 вересня, і фокус цього року - на поєднанні різних видів транспорту у рамках однієї поїздки.
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