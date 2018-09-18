Євростат показав, який наземний транспорт домінує у країнах ЄС Суспільство | 18-09-2018, 05:54 0 92 Автомобіль є домінуючим видом наземного транспорту у всіх державах-членах ЄС.



Такі дані наводить Євростат.



2016 року поїздки автівками склали 83% пасажиро-кілометрів у ЄС, у порівнянні з 9% пересування міськими і міжміськими автобусами та тролейбусами, а також 8% - потягами.



Серед держав-членів ЄС найбільша частка пасажиро-кілометрів для авто була в Литві (90%).



У поїздках на потягах Австрія має найбільшу частку пасажиро-кілометрів (12%), а щодо міських і міжміських автобусів та тролейбусів - найбільша частка в Угорщини (22%).





Європейський тиждень мобільності триває з 16 по 22 вересня, і фокус цього року - на поєднанні різних видів транспорту у рамках однієї поїздки.