ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат Суспільство | 18-09-2018, 07:59 0 87 Минулої доби бойовики 21 раз порушили режим тиші, 2 рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Від початку поточної доби окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ОС. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - повідомили у штабі.



Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Лебединське. Опорні пункти наших військ біля Павлополя противник також обстріляв із міномету 120-го калібру", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 1 бойовика знищено, ще 1 поранено.



"Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку, де ворог обстріляв наші опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське та Водяне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.



Втрат серед українських військових немає.