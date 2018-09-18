НЕЛЕГАЛА З МОЛДОВИ ЗАТРИМАНО НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 18/09/2018 Зовнішньоторговельний обіг Львівської митниці збільшився майже на 22% та перевищив 86,2 млрд. гривень...>> Українські й угорські митники та прикордонники працюватимуть синхронніше...>> ОГОЛОШЕННЯ!...>> Наймасштабніша літературна подія 25 Book Forum стартує вже завтра...>> У Львові проведуть акарацидну обробку парків...>> Комунальні служби міста усувають ямковість на дорогах за допомогою різних методик...>> На Громадський бюджет м. Львова подано 160 проектів на понад 140 млн грн...>> Сьогодні на маршрути виїхало 4 нові автобуси МАЗ...>> Адміністративна комісія розглянула 6 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини: накладено 2 штрафи...>> У Львові відбудеться концерт джазового виконавця Марка Токаря...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Підозрюваного у нападі на суддю, який веде справу Майдану, відправили під домашній арешт...
18-09-2018, 05:46  >>> 
Суд заарештував підозрюваного в організації вбивства "Сармата"...
18-09-2018, 05:44  >>> 
Суд заарештував організатора "ветеранів АТО", які вимагали гроші у підприємців...
17-09-2018, 06:57  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Дніпрі госпіталізували вже 18 дітей, поліція відкрила провадження...
14-09-2018, 05:45  >>> 
Пологове відділення на вул. Рапопорта відкриють всередині жовтня...
12-09-2018, 19:26  >>> 
EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями...
12-09-2018, 17:32  >>> 

НЕЛЕГАЛА З МОЛДОВИ ЗАТРИМАНО НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ

Суспільство | 18-09-2018, 09:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини затримали учора ввечері прикордонники відділу «Горонглаб» Мукачівського загону. Отримавши інформацію про ймовірну спробу порушення держрубежу, правоохоронці одразу організували пошукові заходи, в результаті яких за 200 метрів до кордону було затримано одну особу без документів. Затриманий повідомив, що йому 26 років і він є громадянином Молдови. Іноземець мав намір незаконно потрапити до Угорщини.
Наразі проводяться заходи зі встановлення особи затриманого. За спробу порушення кордону на чоловіка складено адмінпротокол, справу скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
ОГОЛОШЕННЯ!...
18-09-2018, 11:42  >>> 
Першим космотуристом стане японський мільярдер...
18-09-2018, 09:21  >>> 
Сирія випадково збила російський літак Іл-20 з 14 військовими на борту - CNN...
18-09-2018, 09:19  >>> 
НЕЛЕГАЛА З МОЛДОВИ ЗАТРИМАНО НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ...
18-09-2018, 09:16  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...
18-09-2018, 07:59  >>> 
Євростат показав, який наземний транспорт домінує у країнах ЄС...
18-09-2018, 05:54  >>> 
Американський безпілотник провів розвідку на Донбасі - ЗМІ...
18-09-2018, 05:43  >>> 
   АктуальноАктуально
Денісова: Омбудсмен РФ обіцяє 12 вересня надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха...
12-09-2018, 06:30  >>> 
Сенцову важко вставати з ліжка...
11-09-2018, 09:57  >>> 
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
   ПолітикаПолітика
Франція і Британія домовились про завершення "гребінцевої війни"...
18-09-2018, 09:22  >>> 
Держдеп США зазнав хакерської атаки - ЗМІ...
18-09-2018, 07:56  >>> 
Біля узбережжя Сирії зник літак Міноборони РФ...
18-09-2018, 05:53  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Зовнішньоторговельний обіг Львівської митниці збільшився майже на 22% та перевищив 86,2 млрд. гривень...
18-09-2018, 12:14  >>> 
Відмовитись від спрощеної системи оподаткування можна до 20 вересня 2018...
18-09-2018, 10:27  >>> 
Фонду гарантування може знадобитися додатково 14 мільярдів...
18-09-2018, 07:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ОГОЛОШЕННЯ!...
18-09-2018, 11:42  >>> 
Першим космотуристом стане японський мільярдер...
18-09-2018, 09:21  >>> 
Сирія випадково збила російський літак Іл-20 з 14 військовими на борту - CNN...
18-09-2018, 09:19  >>> 
   ВладаВлада
Трамп наказав розсекретити частину інформації у "російській справі"...
18-09-2018, 05:51  >>> 
На конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських маршрутах подалась компанія, котра судами блокувала проведення конкурсу у 2017 році...
17-09-2018, 13:07  >>> 
Порошенко обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі та продовження політики санкцій проти РФ...
14-09-2018, 05:39  >>> 
   КультураКультура
Ірина Геращенко зустрілась зі студентами-міжнародниками Франкового університету...
17-09-2018, 18:59  >>> 
Цьогоріч на Book Forum учасники бойових дій презентуватимуть свої книги...
17-09-2018, 15:04  >>> 
У Львові презентують першу книгу, яку написав Блаженніший Святослав...
17-09-2018, 12:35  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:14 Зовнішньоторговельний обіг Львівської митниці збільшився майже на 22% та перевищив 86,2 млрд. гривень
11:45 Українські й угорські митники та прикордонники працюватимуть синхронніше
11:42 ОГОЛОШЕННЯ!
11:40 Наймасштабніша літературна подія 25 Book Forum стартує вже завтра
10:36 У Львові проведуть акарацидну обробку парків
10:36 Комунальні служби міста усувають ямковість на дорогах за допомогою різних методик
10:35 На Громадський бюджет м. Львова подано 160 проектів на понад 140 млн грн
10:31 Сьогодні на маршрути виїхало 4 нові автобуси МАЗ
10:31 Адміністративна комісія розглянула 6 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини: накладено 2 штрафи
10:30 У Львові відбудеться концерт джазового виконавця Марка Токаря

   Анонси
Завтра у Львові проведуть командно-штабне навчання з цивільного захисту з відпрацюванням практичних дій...
17-09-2018, 12:38  >>> 
В неділю усіх запрошують на Фестиваль Вітер На-Дії...
14-09-2018, 17:08  >>> 
Завтра в Палаці мистецтв стартує виставка-конкурс масштабних моделей...
14-09-2018, 10:13  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования