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НЕЛЕГАЛА З МОЛДОВИ ЗАТРИМАНО НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ
|Суспільство | 18-09-2018, 09:16
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Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини затримали учора ввечері прикордонники відділу «Горонглаб» Мукачівського загону. Отримавши інформацію про ймовірну спробу порушення держрубежу, правоохоронці одразу організували пошукові заходи, в результаті яких за 200 метрів до кордону було затримано одну особу без документів. Затриманий повідомив, що йому 26 років і він є громадянином Молдови. Іноземець мав намір незаконно потрапити до Угорщини.
Наразі проводяться заходи зі встановлення особи затриманого. За спробу порушення кордону на чоловіка складено адмінпротокол, справу скеровано до суду.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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