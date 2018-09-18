НЕЛЕГАЛА З МОЛДОВИ ЗАТРИМАНО НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 18-09-2018, 09:16 0 79



Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини затримали учора ввечері прикордонники відділу «Горонглаб» Мукачівського загону. Отримавши інформацію про ймовірну спробу порушення держрубежу, правоохоронці одразу організували пошукові заходи, в результаті яких за 200 метрів до кордону було затримано одну особу без документів. Затриманий повідомив, що йому 26 років і він є громадянином Молдови. Іноземець мав намір незаконно потрапити до Угорщини.

Наразі проводяться заходи зі встановлення особи затриманого. За спробу порушення кордону на чоловіка складено адмінпротокол, справу скеровано до суду.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

