Сирія випадково збила російський літак Іл-20 з 14 військовими на борту - CNN Суспільство | 18-09-2018, 09:19 0 71 Російський літак-розвідник Іл-20 з військовими на борту був випадково збитий ракетою, випущеною сирійськими військами.



Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чиновників Пентагона.



Повідомляється, що сирійські системи ППО намагалися відбити ракетний удар Ізраїлю і одна із сирійських ракет потрапила у російський військовий літак.



США дізналися про інцидент, тому що сирійські сили передавали на міжнародній частоті радіозв'язку сигнал екстреного пошуку і порятунку.



Пізніше США отримали пряме повідомлення від іншої країни про тип літака та обставини інциденту. Чиновники Пентагону не називають цю країну, але, ймовірно, Росія є єдиною країною, яка б точно знала, який тип літака був збитий.



Представник Пентагону повідомив, що ракети були випущені не американськими військовими, але відмовився говорити про те, хто стояв за ударами. Представник ізраїльських сил оборони відмовився коментувати інформацію про ракетні удари.



Слід зазначити, що сирійські війська озброєні російськими системами ППО.



Російські ЗМІ підтверджують, що над Середземним морем зник літак Іл-20 із 14 військовими на борту. Агентство "Інтерфакс" повідомляє, що літак зник "під час ударів ізраїльської авіації по Сирії і пусків ракет з французького корабля".



"17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 кілометрах від узбережжя Сирії зник зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20", - повідомили в Міноборони РФ.



За словами російських військових, "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійським об'єктах в провінції Латакія".



"В цей же час російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з французького фрегата "Auvergne ", який знаходився в даному районі, - заявили в Міноборони.



Наразі росіяни проводять пошукову операцію, доля екіпажу і людей, які перебували на борту, поки невідома.