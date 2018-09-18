Першим космотуристом стане японський мільярдер Суспільство | 18-09-2018, 09:21 0 81 Першим космічним туристом компанії SpaceX, який полетить навколо Місяця, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.



Про це Ілон Маск оголосив на прес-конференції 17 вересня, передає Reuters.



"Першим приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту BFR, є новатор у галузі моди та всесвітньо визнаний куратор мистецтва Юсаку Маєзава", – йдеться також у повідомленні SpaceX.

Подорож до Місяця планують здійснити на борту ракети-носія BFR (Big Falcon Rocket).



Як припускають, політ Маєзави до Місяця може відбутися 2023 року.