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Першим космотуристом стане японський мільярдер
|Суспільство | 18-09-2018, 09:21
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|Першим космічним туристом компанії SpaceX, який полетить навколо Місяця, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.
Про це Ілон Маск оголосив на прес-конференції 17 вересня, передає Reuters.
"Першим приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту BFR, є новатор у галузі моди та всесвітньо визнаний куратор мистецтва Юсаку Маєзава", – йдеться також у повідомленні SpaceX.
Подорож до Місяця планують здійснити на борту ракети-носія BFR (Big Falcon Rocket).
Як припускають, політ Маєзави до Місяця може відбутися 2023 року.
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