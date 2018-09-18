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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 18-09-2018, 11:42
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|Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадами:штукатур, маляр, плиточник для ФОП КОНОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).
Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність таких вакансій:
інженер-проектант та фахівець аналітик.
Фахівці на заміщення даних посад мають володіти досвідом роботи від 1 року на аналогічних посадах, користування ПК на рівні впевненого користувача.
З.п пропонують від 8 0000
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)
Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність таких вакансій:
інженер-проектант та фахівець аналітик.
Фахівці на заміщення даних посад мають володіти досвідом роботи від 1 року на аналогічних посадах, користування ПК на рівні впевненого користувача.
З.п пропонують від 8 0000
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)
Мережа магазинів сімейної покупки запрошує на роботу:
Касир торгівельного залу: без вимог до досвіду. Обслуговування клієнтів, ведення касової ділянки роботи.
З.п 7000 грн.
Заступник директора з виробництва – досвід роботи від 1 року, забезпечення безперебійної роботи виробництва. Дотримання норм та правил техніки безпеки.
З.п. 8000 грн.
(Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості тел.: 245-79-86; 244-59-94)
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