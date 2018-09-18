ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 18-09-2018, 11:42 0 59 Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадами:штукатур, маляр, плиточник для ФОП КОНОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).





Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність таких вакансій:

інженер-проектант та фахівець аналітик.

Фахівці на заміщення даних посад мають володіти досвідом роботи від 1 року на аналогічних посадах, користування ПК на рівні впевненого користувача.

З.п пропонують від 8 0000



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)

Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність таких вакансій:

інженер-проектант та фахівець аналітик.

Фахівці на заміщення даних посад мають володіти досвідом роботи від 1 року на аналогічних посадах, користування ПК на рівні впевненого користувача.

З.п пропонують від 8 0000



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)





Мережа магазинів сімейної покупки запрошує на роботу:

Касир торгівельного залу: без вимог до досвіду. Обслуговування клієнтів, ведення касової ділянки роботи.

З.п 7000 грн.

Заступник директора з виробництва – досвід роботи від 1 року, забезпечення безперебійної роботи виробництва. Дотримання норм та правил техніки безпеки.

З.п. 8000 грн.





(Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості тел.: 245-79-86; 244-59-94)





