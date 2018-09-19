Через приховані цигарки закарпатські митники вилучили в українця Volkswagen «Caddy» Суспільство | 18-09-2018, 17:20 0 80

Сьогодні на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено спробу вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів.

Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною легковим автомобілем Volkswagen «Caddy» іноземної реєстрації.

Прибувши у зону діяльності митного поста, та обравши «зелений коридор», чоловік повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. В результаті огляду, митники в салоні між сидіннями автомобілю, під декоративними захисним пластиком та ручкою коробки передач виявили тютюнові вироби торгових марок «Прима срібна», «Marlboro», «Compliment» та «LD» з акцизними марками України. Загальна кількість виявлених цигарок складає 136 пачок.

Таким чином, громадянин скоїв дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання засобів, що ускладнюють виявлення тютюнових виробів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних цигарки, вартість яких встановлюється, та автомобіль, вартістю 88 303 грн, вилучено.

ДФС у Закарпатській області

