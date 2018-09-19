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Для сімей внутрішньо переміщених осіб організовують краєзнавчо-пізнавальну екскурсію
|Суспільство | 18-09-2018, 18:18
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|В четвер, 20 вересня, о 08.00 год. працівники відділу соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведуть благодійний захід «Світло душі» — краєзнавчо-пізнавальну екскурсію для сімей внутрішньо переміщених осіб, за благодійної підтримки Патріаршого паломницького центру УГКЦ.
«Мета заходу — сприяти вихованню любові до рідного краю, збагаченню знань про свій рідний край, його історичне минуле, сприяти підтримці релігійного почуття в сім’ях, спрямованості їх думок до Бога завдяки духовному спілкуванню. Адже паломництво — це духовна мандрівка, яка є способом вираження віри в Бога, формою особливої подяки чи просьби. Паломництво має на меті духовну переміну вірних.
Крехівський Василіянський монастир св. Миколая є не тільки пам’яткою історії нашого краю, а передусім твердинею духу, місцем служіння Богові, великим паломницьким центром. В монастирі ще з початків його існування є такі чудотворні ікони: св. Миколая, матері Божої Верхратської та Крехівської", — кажуть у відділі соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Сім’ї візьмуть участь у Хресній дорозі, відвідають лісові печери, збудовані наприкінці 16 ст., де на верхів’ї скелі були дві каплиці: Покрови і св. апостолів Петра і Павла. Пройдуть до святого джерела Крехівського монастиря. Джерело назване в честь ікони Матері Божої Люрдської, а купіль — в честь святої Анни. А також учасники візьмуть участь в екскурсії старовинною частиною м. Жовкви.
До заходу залучать 50 осіб.
Контактна особа для ЗМІ: фахівець із соціальної роботи Марія Ковальчук, тел.: 237−38−69.
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