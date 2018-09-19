Тематичні кластери, близько 1000 подій і 300 авторів: усіх охочих запрошують на 25-й Book Forum Суспільство | 18-09-2018, 19:53 0 135

Завтра, 19 вересня, у Львові стартує найбільший книжковий, літературний, культурний захід України і Центрально-Східної Європи ювілейний 25-й Book Forum.

Як повідомили організатори, упродовж 5-ти днів гості зможуть відвідати близько 1000 культурних та освітніх заходів, познайомитись з авторами та придбати книги.

“На 25 Book Forum буде дуже багато інтелектуальних дискусій. Наші тематичні кластери розвиваються швидко, у цьому році говоритимемо і про політику і про війну. Серед почесних гостей, які завітають до нас - автор книги “Червоний голод:війна Сталіна проти України” Енн Епплбом та автор книги про Майдан “Українська ніч” Марсі Шор. Це дві відомі журналістки, які сприяють тому, що у світі змінюються погляди на Україну”, - зазначила президент Book Forum Олександра Коваль.

За її словами, також під час 25 Book Forum читачі зможуть поспілкуватись із Янушем Вишневським, Фредеріком Беґбедером, Юрієм Андруховичем, Оксаною Забужко, Юрієм Винничуком тощо.

У програмі Форуму - Міжнародний літературний фестиваль, Міжнародний бібліофорум, благодійна акція для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання» та книжковий ярмарок, церемонія нагородження видавців найкращих книжок «BookForum Best Award

“Форум – це найбільша інтелектуальна подія в Україні і добре, це не просто книжковий ринок, а велика дискусія між визначними людьми, які приїжджають в нашу країну. Позитивно, що він відбувається у Львові, бо це сприяє як розвитку туризму так і економіки”, - наголосив голова комітету ВРУ з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Зазначимо, події 25-го Book Forum відбуватимуться не лише у Палаці Мистецтв, а й у 50-ти локаціях міста. Із повною програмою можна ознайомитись за посиланням



