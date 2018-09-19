Місто для містян: урбан-досвід Львова презентували в Хмельницькому Суспільство | 18-09-2018, 21:17 0 178 Сьогодні, 18 вересня, місто Хмельницький приймає львівську делегацію. У межах чергової зустрічі із серії Urban Talks, представники мерії ділились успішним досвідом розвитку Львова, а також спілкувались із місцевими мешканцями про шляхи вирішення найпоширеніших проблем, із якими щоденно стикаються різні міста країни.

Старт заходу, покликаному поглибити товариський діалог між містами, дав міський голова Львова Андрій Садовий. Він, зокрема, поділився найвдалішими практиками, які вдалося реалізувати у Львові, та дав мешканцям Хмельницького рекомендації щодо подальшого розвитку їхнього міста. Зачепив, міський голова, і тему, присвячену «зеленій» енергетиці та нещодавно підписаному меморандуму з міжнародною кліматичною організацією «350.org» щодо 100%-го переходу на відновлювану енергетику до 2050 року.



«Ми — перше велике місто України, яке підписало цей меморандум, — зазначає міський голова. — Особливо важливим у його реалізації є, звичайно, електротранспорт. Ми найближчим часом оголошуємо тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів, також ми додатково закупили 30 трамваїв. У перспективі — весь громадський транспорт Львова має стати електротранспортом, адже тоді зникає необхідність користуватися автомобілем узагалі. Зараз ми задумались над ще однією проблемою, над якою мало хто в Україні думає. Мова про повітря, а близько 30% усіх хвороб, які є у світі, спричинені саме поганою його якістю. Ми хочемо доєднатись до світового руху в цьому напрямі. Є також очисні споруди, і незабаром ми будемо отримувати електроенергію з мулу, який там утворюється. Є і наш проект з будівництва надсучасного заводу з переробки відходів. Мова також і про перехід на енергію сонця в наших школах. „Зелена“ енергетика — це той шлях, яким мають піти всі міста України».



Дискусію продовжили виступами, присвяченими стратегічному плануванню та екосистемам міст, розвитку туристичного потенціалу та залученню мешканців до прийняття рішень.



Так, директор комунальної установи «Інститут міста» Олександр Кобзарев розповів, як написати успішну міську стратегію та яким чином її реалізовувати.





«Що робити у супермаркеті, щоб не забути щось придбати? Правильно — складати списки, адже якщо ми маємо „перелік цілей“ у магазині, ми ніколи не пройдемо повз них, — каже Олександр Кобзарев. — Те саме стосується й стратегії. Тобто життя нам постійно підкидатиме різні спокуси та перепони. Але якщо ми прописали стратегію і чітко знаємо, чого хочемо досягти, то зможемо підлаштовуватись під середовище і постійно рухатись, аж поки не досягнемо цілі».



За словами фахівця, правильно написана стратегія — це інструмент, який працює на місто та слідує його великій меті. Спікер також підкреслив, що серед основних принципів, яких варто дотримуватись при формуванні такої стратегії, є партисипація, адже мешканці — це основа міста, тож їх потрібно активно залучати до будь-яких важливих процесів, які в ньому відбуваються.



Про цінність архітектурних конкурсів для міста, правила міського планування, європейський досвід та втілення його елементів у Львові розповів Антон Коломійцев, який працює в команді з головним архітектором міста Юліаном Чаплінським. Також він ознайомив мешканців Хмельницького з найцікавішими архітектурними проектами, реалізованими у Львові, та найінноваційнішими будівлями, збудованими в місті впродовж останніх років.





За словами фахівця, Львів — компактне та високощільне місто, тож особливо важливим для нього є зміна транспортних пріоритетів — з автівок на електротранспорт та велосипеди, скорочення відстаней, мультифункціональність території та посилена увага до громадських просторів, адже містяни потребують комфортних локацій для проведення вільного часу.



Тему облаштування громадських просторів продовжила заступниця директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова. Вона, зокрема, розповіла, для чого і яким чином залучати мешканців до процесу прийняття важливих рішень, а також презентувала зразки найкращих просторів, облаштованих у Львові впродовж останніх років.



За словами експертки, можна виділити кілька основних причин, які стимулюють залучати громаду до обговорень проектів просторів. Перш за все — це необхідність врахування інтересів усіх цільових категорій, які у перспективі його відвідуватимуть. Звісно ж, мова і про те, що поінформовані мешканці на зміни щиро чекають, а не перешкоджають їм. Інша річ — це конструктивна критика, яка, у будь-якому разі, зробить проект бодай трішки кращим. І найголовніше — це співфінансування, адже навіть за умови хоча б мінімального долучення до реалізації проекту фінансово, мешканці його цінуватимуть та оберігатимуть.



Продовжив розмову заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, який поділився досвідом формування комфортної міської екосистеми. Він також презентував шлях Львова в напрямі перетворення міста на бренд, а також поділився найближчими планами міста щодо подальшого розвитку туризму.



«Світ змінюється дуже швидко, і сьогодні він стає таким, яким не був ще 10 років тому. У нас з’явилась нова велика економіка, про яку раніше ніхто не говорив. Це великі дані, це конференц-туризм, це ІТ. Окрім того, світ став дуже цифровим: у Львові, до прикладу, щоденно в он-лайні сидить близько 60%, а це більше, аніж ходить на вибори. Усі ці речі потрібно враховувати, — каже Андрій Москаленко. — Колись ми робили ставку на відпочинковому туризмі, і торік отримали близько 2,6 млн відвідувачів з усього світи. Та сьогодні ми ставимо перед собою нові цілі: ми хочемо, щоб за 5−10 років до Львова їхали не лише на каву, а й за новим, якісним контентом».



Темою підвищення туристичного потенціалу міст продовжила начальниця управління туризму, а в минулому — директорка «Львівського конференц-бюро», Ліна Остапчук. Дискусійний день у Хмельницькому вона завершила доповіддю, у якій наголосила на важливості розвитку не лише туризму як відпочинку, а й одного з його напрямів — конференц-індустрії. За її словами, це — не тільки новий досвід та нова експертиза, а й суттєвий ефект для економіки та імідж міста.



«Зараз у нас найбільшу частку конференцій займають національні заходи. Та наша стратегічна мета — збільшити частку саме міжнародних, адже якщо ми досягнемо достатньо високого сервісу у проведенні закордонних заходів, це відчує й український ринок також. Окрім того, це хороші прибутки для міста й піднесення рейтингу країни у сфері конференц-туризму світу», — зазначила Ліна Остапчук.



На завершення зустрічі фахівець підкреслила: кожне місто має свій туристичний потенціал, який необхідно використати. «Туризм — це економіка, яка приносить гроші. Але потрібно пам’ятати, що не може бути 2 однакових міста. Копіювати в інших не треба. Потрібно лише знайти свою унікальність та продавати її: десь — це промисловий туризм, десь — гірський, десь — конференц-туризм абощо», — додала Ліна Остапчук.



Нагадаємо, Urban Talks Львів & Херсон — захід, спрямований на налагодження дружнього діалогу та пошук дотиків партнерства між двома містами. Це вже 16-та локація в межах проекту Urban Talks — після Рівного, Житомира, Чернівців, Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Ужгорода, Краматорська, Слов’янська, Запоріжжя, Маріуполя, Нікополя, Дніпра, Херсона та Миколаєва.