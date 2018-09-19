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ООС: 25 обстрілів, Україна втратила двох захисників

Суспільство | 19-09-2018, 10:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Упродовж минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

Також по позиціях оборонців Кримського на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти БМП-1.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Троїцького на Луганському, Березового – на Донецькому та Лебединського на Маріупольському напрямках. Втрат серед бійців ООС немає.
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