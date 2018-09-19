У Мадриді під час ремонту готелю обвалилося риштування: 1 загиблий, 11 постраждалих Суспільство | 19-09-2018, 10:34 0 77 Одна людина загинула і 11 отримали травми в результаті обвалу риштування у готелі Ritz в Мадриді, де проводилися ремонтні роботи.



Про це повідомляє El Pais.



Обвалення сталося у внутрішньому дворі готелю у вівторок близько 16: 00 за місцевим часом. Аварійні служби міста повідомили, що риштування частково обрушилися з шостого поверху до першого.



Двоє поранених були доставлені в лікарню з серйозними травмами, в той час як інші постраждали не так сильно.



Всі постраждалі були місцевими робітниками, щонайменше трьох з них рятувальникам довелося витягувати з-під уламків.



Готель Ritz закрився в лютому для ремонту, який оцінюють в 99 мільйонів євро, і повинен відновити роботу в кінці 2019 року.