51 тисячу вибухонебезпечних предметів з початку року знищила ДСНС Суспільство | 19-09-2018, 10:35 0 79 З початку року піротехніки Державної служби за надзвичайних ситуацій вилучили та знищили понад 51 474 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 652 авіаційних бомб.



Про це повідомляє ДСНС, уточнюючи, що найчастіше вибухонебезпечні предмети часів минулих війн знаходять громадяни.



Зокрема, у Воловецькому районі Закарпаття, біля підніжжя гори Пікуй рятувальники вилучили та знищили протипіхотну міну часів минулих війн. Група працівників однієї з компаній проводила у тій місцевості дослідження на наявність корисних копалин – і виявила вибухонебезпечну знахідку.



Аби не зупиняти процес дослідження та пришвидшити знищення небезпечної знахідки, дослідники доправили піротехніків гвинтокрилом Мі-2 з села Підполоззя до підніжжя гори – і вже на місці піротехніки ідентифікували протипіхотну міну німецького виробництва, яку знищили на місці знахідки, шляхом контрольованого підриву.



А на Хмельниччині днями піротехніки ДСНС знищили протитанкову міну ТМ-41 часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було виявлено під час контрольного обстеження території у Старокостянтинові.



На Чернігівщині 18 вересня фахівці ДСНС знищили мінометну міну калібром 50 мм часів Другої світової війни, яку було виявлено на березі Десни поблизу села Леньків.



Крім того тривають роботи щодо гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.



На Луганщині 18 вересня перевірили 0,1 га території, де виявили й вилучили 4 вибухонебезпечні предмети.



А піротехнічні підрозділи Донеччини у вівторок обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів 11,44 га території, де виявили 9 вибухонебезпечних предметів.