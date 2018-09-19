«Стоковий» одяг у рейсовому автобусі Суспільство | 19-09-2018, 13:50 0 64





Сьогодні, 18.09.2018 під час здійснення митного контролю рейсового автобуса «Київ-Щецін» працівниками митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС виявлено 20 ящиків не задекларованого «стокового» одягу.

Вказаний автобус на іноземній реєстрації, під керуванням 40 річного громадянина України, близько 12:00 год. прибув в зону митного контролю пункту пропуску «Шегині». Даним рейсовим автобусом з Республіки Польща до України слідувало близько 40 пасажирів.

В ході митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автобусі предметів та товарів на які встановлено заборони чи обмеження або таких, що підлягають декларуванню. Під час проведення поглибленого огляду даного автобуса, у багажному відділенні виявлено 20 ящиків, обгорнутих в чорну поліетиленову плівку. Після відкриття даних ящиків виявилось, що там знаходиться «стоковий» одяг відомих торговельних марок «Mango», «Zara» – костюми, светри, футболки, сорочки, джинси тощо (усього 1083 одиниць, 21 товарна позиція), з етикетками, без ознак використання. Загальна кількість виявленого товару значно перевищує неоподатковану норму переміщення товарів через митний кордон України, визначену статтею 374 МК України, тому даний товар підлягав обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

В ході отримання пояснень від даного водія, останній визнав увесь виявлений одяг своєю власністю. При цьому, попередньо, під час письмового декларування даний громадянин не зазначив у митній декларації про наявність у нього будь-яких товарів.

Таким чином вказаним громадянином не було заявлено за встановленою формою точних та достовірних відомостей про переміщувані ним товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Оскільки жодних товаросупровідних документів на переміщуваний одяг громадянином надано не було, його вартість буде встановлена додатково.

За цим фактом працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України обумовлений одяг тимчасово вилучено. Матеріали справи будуть передані до суду, де і буде вирішуватись питання притягнення даної особи до відповідальності.

