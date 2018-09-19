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До Туреччини замість шпону вантажівкою везли 180 ящиків сигарет без акцизних марок
|Суспільство | 19-09-2018, 14:24
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Одну з найбільших партій тютюнових виробів затримали на Буковині співробітники Держприкордонслужби в ході реалізації інформації оперативних підрозділів прикордонного відомства.
Так, сьогодні близько обіду, на виїзд з України у пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прибув автомобіль «ДАФ», за кермом якого їхав громадянин України. Оперативні співробітники Держприкордонслужби, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками ретельно перевірили вантажівку, яка за документами перевозила з Івано-Франківська до Туреччини «шпон». В результаті, замість заявленого в документах вантажу виявлено 180 ящиків сигарет без акцизних марок.
Зараз проводяться заходи по документуванню виявленого правопорушення та встановлюється точна кількість тютюнових виробів.
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