До Туреччини замість шпону вантажівкою везли 180 ящиків сигарет без акцизних марок Суспільство | 19-09-2018, 14:24 0 82



Одну з найбільших партій тютюнових виробів затримали на Буковині співробітники Держприкордонслужби в ході реалізації інформації оперативних підрозділів прикордонного відомства.

Так, сьогодні близько обіду, на виїзд з України у пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прибув автомобіль «ДАФ», за кермом якого їхав громадянин України. Оперативні співробітники Держприкордонслужби, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками ретельно перевірили вантажівку, яка за документами перевозила з Івано-Франківська до Туреччини «шпон». В результаті, замість заявленого в документах вантажу виявлено 180 ящиків сигарет без акцизних марок.

Зараз проводяться заходи по документуванню виявленого правопорушення та встановлюється точна кількість тютюнових виробів.







