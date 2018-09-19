Для працівників органів Державного реєстру виборців області організували тренінги Суспільство | 19-09-2018, 15:36 0 103



18 вересня в Університеті банківської справи розпочався дводенний тренінг "Взаємодія органів Державного реєстру виборців з виборчими комісіями" для працівників органів Державного реєстру виборців з усієї області, а також відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації.



Захід відбувається в межах співпраці Центральної виборчої комісії та Міжнародної фундації виборчих систем.

Організували його сертифіковані тренери Центральної виборчої комісії Андрій Гнида та Олег Ільків.

Зокрема, у межах заходу порушать наступні питання: система та повноваження органів ДРВ та виборчих комісій; напрямки взаємодії органів ДРВ та виборчих комісій усіх рівнів; механізм взаємодії органів ДРВ та ТВК на місцевих виборах; особливості передачі інформації до ЦВК; моделювання голосування на виборчій дільниці.

