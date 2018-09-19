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Для працівників органів Державного реєстру виборців області організували тренінги
|Суспільство | 19-09-2018, 15:36
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18 вересня в Університеті банківської справи розпочався дводенний тренінг "Взаємодія органів Державного реєстру виборців з виборчими комісіями" для працівників органів Державного реєстру виборців з усієї області, а також відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації.
Захід відбувається в межах співпраці Центральної виборчої комісії та Міжнародної фундації виборчих систем.
Організували його сертифіковані тренери Центральної виборчої комісії Андрій Гнида та Олег Ільків.
Зокрема, у межах заходу порушать наступні питання: система та повноваження органів ДРВ та виборчих комісій; напрямки взаємодії органів ДРВ та виборчих комісій усіх рівнів; механізм взаємодії органів ДРВ та ТВК на місцевих виборах; особливості передачі інформації до ЦВК; моделювання голосування на виборчій дільниці.
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