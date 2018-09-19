Оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявили чергову нелегальну АЗС у Сокалі Суспільство | 19-09-2018, 17:08 0 103





18 вересня 2018 року оперативниками Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області у м. Сокалі виявлено нелегальну АЗС, на якій здійснювалась реалізація дизпалива без дозвільних документів.

Описано автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис.грн., 14-ти тонну цистерну з дизпаливом орієнтовною вартістю близько 420 тис.грн

Стосовно правопорушників складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), а матеріали скеровано в Сокальський районний суд для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Загалом протягом вересня правоохоронцями фіскальної служби області виявлено 7 нелегальних АЗС, з яких у чотирьох випадках складено адміністративні протоколи, які скеровано до територіальних судів, а ще в трьох випадках, за результатами обшуків в межах кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених статтями 204 та 191 КК України вилучено і демонтовано автозаправні комплекси та 5,5 тисяч літрів дизпалива.



