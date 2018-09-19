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Чоловік спробував підкупити прикордонників, аби провезти мобільні телефони через лінію зіткнення

Суспільство | 19-09-2018, 20:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

На виконання розпорядження командувача Об’єднаних сил про посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів, військовослужбовці Донецького загону Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби, зі складу Об’єднаних сил, активно протидіють способам незаконного переміщення різноманітних товарів через лінію зіткнення.
Так, сьогодні на виїзд до тимчасово окупованої території України в контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» прибув автомобіль «Мерседес» під керуванням громадянина України. Транспортний засіб рухався за маршрутом Маріуполь-Макіївка.
В ході спільної роботи прикордонників і працівників фіскальної служби, які діють у складі Об’єднаних сил, під час проведення поглибленого огляду автівки, української реєстрації, було виявлено під обшивкою салону кузова автомобіля мобільні телефони у кількості 69 одиниць різних відомих брендів.
Аби все ж таки перетнути лінію зіткнення з прихованими коштовними смартфонами, наш співвітчизник запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 1000 доларів США за сприяння у безперешкодному пропуску до тимчасово окупованої території України.
Наразі співробітниками прикордонного відомства негайно повідомлено представників Національної поліції в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення. Виявлені мобільні телефони передано працівникам ДФС встановленим порядком для прийняття правового рішення оцінювання вартості.

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