У фігуранта "справи Веджіє Кашка" Дегерменджи погіршилося самопочуття - адвокат Суспільство | 20-09-2018, 07:23 0 71 Кримський татарин Бекір Дегеременжи, фігурант "справи Веджіє Кашка", повідомив про погіршення стану здоров'я.



Про це "Крим.Реалії" розповів його адвокат Едем Семедляєв після того, як відвідав підзахисного в СІЗО.



"Я побачив, що він постійно користується інгаляторами, запитав, чи гірше себе почуває. Відповів, що почалося сезонне загострення хвороби (бронхіальна астма)", - повідомив адвокат.



Він зазначив, що 19 вересня слідчий оголосив про закінчення попереднього слідства у кримінальній справі - у зв'язку з цим Дегерменджи висунули остаточне звинувачення і ще раз допитали.



"Далі ми починаємо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Скільки це триватиме, поки сказати не можу", - сказав Семедляєв.



11 вересня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на 2 місяці арешт 4 фігурантам "справи Веджіє Кашка" - Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджи і Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 листопада.



23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.



Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.



Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.



Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".