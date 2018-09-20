"Укрпошта" скаржиться на мільярдний збиток від доставки пенсій Суспільство | 20-09-2018, 07:26 0 78 Від доставки пенсій населенню ПАТ "Укрпошта" в цьому році зазнала 1 млрд гривень збитків.



Про це на засіданні робочої групи з вивчення та розв'язання питань щодо реформування об’єктів поштового зв’язку на території Чернігівщини, заявив керівник підприємства Ігор Смілянський, повідомляє "Укрінформ".



"Збитки Укрпошти від доставки пенсій у цьому році становлять 1 млрд гривень", - сказав керівник "Укрпошти".



На вимоги присутніх звернутися до Верховної Ради та уряду України з проханням надати дотації державному підприємству, яким є "Укрпошта", Смілянський відповів, що не раз звертався, але нічого не домігся.



"Ми подавали уряду пропозиції включити певні суми в державний бюджет, але жодна цифра не була внесена", - зазначив Смілянський.



Раніше Смілянський повідомив, що "Укрпошта" планує видати 5-7 млн банківських карт в разі отримання права надавати банківські послуги.



До цього "Укрпошта" розповіла, що розглядає три сценарії розвитку фінансових послуг.



Перший сценарій - прийняття закону, яким "Укрпошта" наділялася правом надавати банківські послуги, другий сценарій - придбання банку, третій сценарій - стратегічне партнерство з банком.



НБУ виступив проти першого і другого сценаріїв, Міністерство фінансів також виступило проти покупки "Укрпоштою" банку.