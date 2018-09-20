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"Укрпошта" скаржиться на мільярдний збиток від доставки пенсій
|Суспільство | 20-09-2018, 07:26
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|Від доставки пенсій населенню ПАТ "Укрпошта" в цьому році зазнала 1 млрд гривень збитків.
Про це на засіданні робочої групи з вивчення та розв'язання питань щодо реформування об’єктів поштового зв’язку на території Чернігівщини, заявив керівник підприємства Ігор Смілянський, повідомляє "Укрінформ".
"Збитки Укрпошти від доставки пенсій у цьому році становлять 1 млрд гривень", - сказав керівник "Укрпошти".
На вимоги присутніх звернутися до Верховної Ради та уряду України з проханням надати дотації державному підприємству, яким є "Укрпошта", Смілянський відповів, що не раз звертався, але нічого не домігся.
"Ми подавали уряду пропозиції включити певні суми в державний бюджет, але жодна цифра не була внесена", - зазначив Смілянський.
Раніше Смілянський повідомив, що "Укрпошта" планує видати 5-7 млн банківських карт в разі отримання права надавати банківські послуги.
До цього "Укрпошта" розповіла, що розглядає три сценарії розвитку фінансових послуг.
Перший сценарій - прийняття закону, яким "Укрпошта" наділялася правом надавати банківські послуги, другий сценарій - придбання банку, третій сценарій - стратегічне партнерство з банком.
НБУ виступив проти першого і другого сценаріїв, Міністерство фінансів також виступило проти покупки "Укрпоштою" банку.
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