У Криму "суд" залишив під арештом активіста Мемедемінова Суспільство | 20-09-2018, 07:27 0 75 Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту активіста Нарімана Мемедемінова на тримання його під вартою.



Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на адвоката Мемедемінова Еміля Кубердінова.



Зазначається, що судове засідання проходило у закритому режимі. Мемедемінов брав участь в засіданні за допомогою відеозв'язку.



Захист активіста подав клопотання про відвід судді Олексія Послєдова.



"Мемедемінов вважає, що суд порушив його право на захист, не доставивши до зали суду, не пустивши його адвоката у СІЗО, а також рішенням провести засідання в закритому режимі", - підкреслив Еміль Курбедінов



Адвокат зауважив, що під час судового засідання підіймав питання посилення охорони в суді.



"Тому що нам незрозуміло, коли суддя робить засідання закритим, посилаючись на небезпеку для учасників процесу. Ми не розуміємо, від кого надходить небезпека.



У своєму підсумковому слові Наріман нагадав, що є кримським татарином, мусульманином, громадським журналістом, і все це є дуже зручним для ФСБ для його переслідування", - розповів Кубердінов.



Як повідомлялося, 22 травня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста та блогера Нарімана Мемедемінова, якому слідство відмовилося враховувати його українське громадянство.



30 червня Мемедемінова, який перебуває під арештом в окупованому Криму, помістили до психіатричної лікарні.



22 березня в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.



Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.



Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня.



15 травня арешт продовжили на чотири місяці, до 15 серпня.



Національна спілка журналістів України висловила стурбованість "черговим наступом на свободу слова" в анексованому Росією Криму і вимагає від Москви звільнення Мемедемінова й інших затриманих за політичними звинуваченнями.



Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Мемедемінова.