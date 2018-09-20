ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений Суспільство | 20-09-2018, 08:56 0 62 Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші - 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС - втрат серед бійців ЗСУ немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 20 вересня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - повідомили у штабі.



Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"Вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру.



Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 1 бойовика минулої доби знищено та 3 поранено.



"Від початку поточної доби противник двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик.



Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.