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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений
|Суспільство | 20-09-2018, 08:56
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|Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші - 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС - втрат серед бійців ЗСУ немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 20 вересня.
"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - повідомили у штабі.
Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру.
Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського", - підкреслили у прес-центрі.
За даними розвідки, 1 бойовика минулої доби знищено та 3 поранено.
"Від початку поточної доби противник двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.
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