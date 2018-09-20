Лось став причиною ДТП під Києвом Суспільство | 20-09-2018, 10:14 0 47

На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.



Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.



"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.





"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в ньому.