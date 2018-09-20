Лось став причиною ДТП під Києвом...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 20/09/2018 Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину...>> НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС...>> У Львові запрезентують дитячий комікс про Львів «Таємниці львівського годинникаря»...>> У Львові пройде V Фестиваль «Дні Хорватії у Львові»...>> Сьогодні через переврізки частина вулиць Шевченківського району без води...>> Вчора автівка збила дівчину на пішохідному переході...>> 10 нових автобусів МАЗ курсують на 4 маршрутах Львова...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> Початок року в Українській академії лідерства — з акції «Велосипедом на роботу»...>> Мер Львова долучився до велосніданку та акції «Велосипедом на роботу»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Реконструкція автомобільної дороги на Львівщині...
19-09-2018, 11:30  >>> 
На українсько-польському кордоні виявили наркотичну речовину...
19-09-2018, 10:44  >>> 
У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кілограмів кокаїну...
19-09-2018, 10:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Солсбері виписали з лікарні двох постраждалих від отруєння...
20-09-2018, 08:57  >>> 
В Україні зафіксували новий випадок ботулізму...
20-09-2018, 07:19  >>> 
У Дніпрі госпіталізували вже 18 дітей, поліція відкрила провадження...
14-09-2018, 05:45  >>> 

Лось став причиною ДТП під Києвом

Суспільство | 20-09-2018, 10:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    

На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.


"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в ньому.
   Новини по темі: Суспільство
Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину...
20-09-2018, 11:03  >>> 
НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС...
20-09-2018, 11:01  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
20-09-2018, 10:24  >>> 
Журналісти запустили флешмоб із запитаннями до Луценка...
20-09-2018, 10:16  >>> 
Лось став причиною ДТП під Києвом...
20-09-2018, 10:14  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
20-09-2018, 08:56  >>> 
У Криму "суд" залишив під арештом активіста Мемедемінова...
20-09-2018, 07:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Сьогодні на Львівщині стартує наймасштабніша літературна подія - 25 Book Forum...
19-09-2018, 15:34  >>> 
Денісова: Омбудсмен РФ обіцяє 12 вересня надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха...
12-09-2018, 06:30  >>> 
Сенцову важко вставати з ліжка...
11-09-2018, 09:57  >>> 
   ПолітикаПолітика
Прем’єр Британії озвучила лідерам ЄС пропозиції щодо Brexit, але угоди досі немає...
20-09-2018, 10:19  >>> 
Порошенко підписав закон про збільшення складу ЦВК...
20-09-2018, 10:18  >>> 
У Британії консерватори готують відставку Мей на 2019 рік - ЗМІ...
20-09-2018, 07:28  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро...
20-09-2018, 10:17  >>> 
Шимків увійшов в керівництво відомої фармкомпанії...
20-09-2018, 07:22  >>> 
Реалізація пального: безперервне постачання підтверджується договором...
19-09-2018, 11:28  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину...
20-09-2018, 11:03  >>> 
НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС...
20-09-2018, 11:01  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
20-09-2018, 10:24  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко пообіцяв не допустити пролиття крові після отримання Томосу...
20-09-2018, 07:18  >>> 
Парламент має підтримати зміни до Конституції, що закріплюють євроатлантичний напрямок розвитку України – Президент...
19-09-2018, 15:31  >>> 
Трамп прокоментував збиття російського Іл-20 в Сирії...
19-09-2018, 07:42  >>> 
   КультураКультура
У Львові пройде V Фестиваль «Дні Хорватії у Львові»...
20-09-2018, 10:58  >>> 
У Музеї скла у Львові відбудеться відкриття міжнародного виставкового проекту «Е-Glass» відомих європейських художників-склярів...
19-09-2018, 17:04  >>> 
Блаженніший Святослав презентував у Львові свою книгу «Діялог лікує рани»...
19-09-2018, 17:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:03 Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину
11:01 НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ТУРКА ДО ЄС
11:00 У Львові запрезентують дитячий комікс про Львів «Таємниці львівського годинникаря»
10:58 У Львові пройде V Фестиваль «Дні Хорватії у Львові»
10:56 Сьогодні через переврізки частина вулиць Шевченківського району без води
10:55 Вчора автівка збила дівчину на пішохідному переході
10:53 10 нових автобусів МАЗ курсують на 4 маршрутах Львова
10:24 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
10:22 Початок року в Українській академії лідерства — з акції «Велосипедом на роботу»
10:20 Мер Львова долучився до велосніданку та акції «Велосипедом на роботу»

   Анонси
Завтра для бійців АТО відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей»...
20-09-2018, 10:54  >>> 
У Львові відкриють виставку про польську письменницю...
19-09-2018, 17:06  >>> 
У Львові відбудеться «День Гарбуза»...
19-09-2018, 14:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования