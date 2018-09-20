|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Лось став причиною ДТП під Києвом
|Суспільство | 20-09-2018, 10:14
| 0 47
|
На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.
"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в ньому.
|
|