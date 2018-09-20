Журналісти запустили флешмоб із запитаннями до Луценка Суспільство | 20-09-2018, 10:16 0 46 Журналісти з понад 15 медіа відправили інформаційні запити до Генеральної прокуратури і запустили у Facebook флешмоб із закликом #Луценко_дай_відповідь.



Шість запитань, адресованих генпрокурору, стосуються рішення Європейського суду з прав людини за скаргою журналістки "Радіо Свобода" Наталки Седлецької, яким слідству ГПУ на місяць заборонено використовувати будь-які дані від оператора з її телефону.



Журналісти цікавилися, як Юрій Луценко планує виконувати рішення ЄСПЛ та чи слідство вже отримало від оператора дані з мобільних їхніх колег – самої Седлецької та іншої журналістки – Крістіни Бердинських із журналу "Новое время".







Такі ж запитання Луценко отримав в офіційних інформаційних запитах від редакцій, надісланих у ГПУ.



Запити вже надіслали журналісти видань "Українська правда", телеканал 24, телеканал UA:Перший, "Новое время", "Громадське телебачення", "Радіо Свобода", "Громадське радіо", "Цензор.нет", "Слово і Діло", "UA Крим", "Слідство.інфо", "Kyiv Post", Bihus.info, програма "Вікна-новини" (СТБ), Медійна ініціатива за права людини, бюро журналістських розслідувань "Свідомо", ІА "Центр журналістських розслідувань".