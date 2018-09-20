Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 20-09-2018, 10:24 0 50



Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у штатному режимі.

Загалом за минулу добу через КПВВ прослідувало 42,8 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів:

«Майорське» – 9410 осіб та 1030 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 9650 осіб та 1700 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 8150 осіб та 1490 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3880 осіб та 860 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 11690 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 20/30; «Мар’їнка» – 0/45; «Новотроїцьке» – 10/30; «Гнутове» – 20/20.

Учора на виїзд до ТОТУ в контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» прибув мікроавтобус «Мерседес» під керуванням нашого співвітчизника. В ході огляду автівки прикордонники й працівники фіскальної служби, які діють у складі Об’єднаних сил, знайшли під обшивкою салону кузова автомобіля 69 мобільних телефонів різних відомих брендів на загальну суму 535 тисяч гривень.

Аби все ж таки перетнути лінію зіткнення з прихованими коштовними смартфонами, українець запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 1000 доларів США за сприяння у безперешкодному пропуску до тимчасово окупованої території України.

По цьому факту поінформовано представників Національної поліції. Виявлені мобільні телефони та мікроавтобус вартістю 530 тисяч гривень вилучено та передано працівникам ДФС встановленим порядком для прийняття правового рішення.



