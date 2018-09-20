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Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину

Суспільство | 20-09-2018, 11:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    
Більше 1 млн грн сплатить українець за незаконне переміщення бурштину

Крім того в нього конфісковано бурштин та транспортний засіб. Про це йдеться в постанові Ужгородського міськрайонного суду, якою його визнаного винним в порушенні митних правил за статтею 483 Митного кодексу України.
Під час судового засідання встановлено, що громадянин України у спеціально виготовлених тайниках незаконно переміщував 8,1 кг бурштину. Українець прямував у Словаччину 7 червня 2018 року у приватних справах через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС на легковому автомобілі «CITROEN C6» із іноземною реєстрацією.
Формою проходження митного контролю співвітчизник обрав «зелений коридор». Відтак, обрання цієї смуги руху вважається заявою про те, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб було виведено з загального потоку «зеленого коридору» і направлено в бокс поглибленого огляду для проведення митного огляду.
В ході митного контролю автомобіля та в результаті здійснення поглибленого митного огляду, митники виявили прихований бурштин у спеціально виготовлених сховищах, зокрема, у правому та лівому порогах передньої частини транспортного засобу та за спинкою заднього сидіння.
Дослідивши всі матеріали справи суд постановив громадянина України визнати винним, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 384 448 грн, конфіскувати в дохід держави бурштин та легковий автомобіль «CITROEN C6» вартістю 184 372 грн.
ДФС у Закарпатській області
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