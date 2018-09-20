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Місто надасть військовому з інвалідністю одноразову матеріальну допомогу на ремонт квартири

Суспільство | 20-09-2018, 13:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Сьогодні, 20 вересня, сесія міської ради прийняла ухвалу «Про надання одноразової матеріальної допомоги військовому Загасайлу Сергію Володимировичу». Зокрема, місто надасть військовому з інвалідністю 1-ї групи внаслідок війни одноразову матеріальну допомогу в розмірі 150 тис. грн. для завершення ремонтних робіт в отриманій квартирі у Львові.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту ухвали, Загасайлу Сергію — особі з інвалідністю 1 групи внаслідок війни, учаснику антитерористичної операції, уродженцю смт. Добротвір, Кам’янка-Бузькою районною державною адміністрацією придбано квартиру у Львові. Отримавши житло, боєць потребував надання одноразової матеріальної допомоги, оскільки не мав достатньо коштів для проведення відповідних ремонтних робіт у придбаній для нього квартирі. Тому його рідні звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги до Львівської міської ради.

Відтак, питання надання одноразової матеріальної допомоги розглядалось робочою групою для напрацювання порядку надання допомоги членам родин загиблих учасників антитерористичної операції та особам з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції у проведенні ремонту житла, до складу якої увійшли депутати міської ради, представники управління житлового господарства, управління соціального захисту, Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій та громадських організацій учасників АТО.

За результатами засідання, робоча група провела обстеження матеріально-побутових умов, і встановила, що квартира — у стані незавершеного ремонту, а тому боєць потребує матеріальної допомоги для завершення ремонтних робіт у квартирі.

Довідка
Загасайло Сергій Володимирович, мобілізований у квітні 2014, є учасником бойових дій. У період з 17.04.2014 до 25.05.2014 брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України при військовій частині А0284 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗСУ.

24.05.2014 в ході виконання бойового завдання на блокпосту біля с. Костянтинівка під м. Слов’янськ відбувся мінометний обстріл і в групу військових потрапив снаряд, основну хвилю вибуху якого Сергій прийняв на себе, прикривши побратимів, що були позаду. Отримав численні травми та поранення.
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