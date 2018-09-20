27 вересня – останній день подачі заявок на участь в аукціоні щодо оренди ставків Суспільство | 20-09-2018, 19:29 0 64

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повторно повідомляє, що о 11.00 год 3 жовтня відбудуться земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами.

Зокрема, цього дня на аукціон виставлять наступні ставки:

Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

Ставки площею 2,9328 га, який розташований на території Гійченської сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній ділянці площею 4,0661 га;

Ставок площею 1,6797 га, який розташований на території Потелицької сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній ділянці площею 1,8321 га;

Ставок площею 0,5520 га, який розташований на території Ямпільської сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7519 га.

Нагадуємо, останній день подачі заявок на участь – 27 вересня (до 16:30 год).

Аукціон з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом відбудеться у Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Детальну інформацію про лоти та проведення земельних торгів можна отримати на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за посиланням:

Кам’янка-Бузький район, Великосілківська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/26263

Жовківський район, Гійченська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/26258

Жовківський район, Потелицька сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/26257

Пустомитівський район, Ямпільська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/26260



