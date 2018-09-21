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Шестеро українців постраждали в ДТП у Воронезькій області РФ

Суспільство | 21-09-2018, 06:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 42 42    
Шість громадян України, постраждали при зіткненні мікроавтобуса і автобуса ПАЗ в Ліскінському районі Воронезької області РФ. Один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє Інтерфакс-Росія.

"Постраждалих доставили в районну лікарню, всіх вже прооперували. Один з них знаходиться в украй важкому стані, двоє - в реанімації, троє - стабільні", - сказав заступник начальника Центру медицини катастроф Ігорь Воробйов.

Аварія сталася о 14:00 в четвер на автодорозі Ліски-Колибелка. За даними поліції, мікроавтобус врізався в пасажирський ПАЗ через те, що його водій не впорався з керуванням.
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