Шестеро українців постраждали в ДТП у Воронезькій області РФ Суспільство | 21-09-2018, 06:21 0 42 Шість громадян України, постраждали при зіткненні мікроавтобуса і автобуса ПАЗ в Ліскінському районі Воронезької області РФ. Один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані.



Про це повідомляє Інтерфакс-Росія.



"Постраждалих доставили в районну лікарню, всіх вже прооперували. Один з них знаходиться в украй важкому стані, двоє - в реанімації, троє - стабільні", - сказав заступник начальника Центру медицини катастроф Ігорь Воробйов.



Аварія сталася о 14:00 в четвер на автодорозі Ліски-Колибелка. За даними поліції, мікроавтобус врізався в пасажирський ПАЗ через те, що його водій не впорався з керуванням.