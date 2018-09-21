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До бази "Миротворця" потрапив намісник Києво-Печерської лаври

Суспільство | 21-09-2018, 07:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло потрапив у розділ "Чистилище" на сайті "Миротворець".

Про це повідомляє Укрінформ.

Ресурс називає його антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ’я.

Підставою для внесення у базу стало відео в YouTube, де митрополит погрожує "божим прокляттям" тим, хто насмілиться повернути Українській церкві Києво-Печерську Лавру.

Як повідомлялось, глава УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій заявив, що не спілкуватиметься з екзархами Константинопольського Патріарха, які прибули в Україну в рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

Раніше патріарх УПЦ Філарет повідомив, що всередині УПЦ МП вже почався рух у бік приєднання до майбутньої єдиної Української православної церкви.

Вселенський патріархат вирішив надати Україні автокефалію. 7 вересня вселенський патріарх Варфоломій призначив своїх екзархів у Києві.

У Російській православній церкві обурилися і протестують проти цього, вважаючи такі дії "грубим вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".

У РПЦ оголосили, що тепер не будуть згадувати вселенського патріарха в молитвах. Деякі клірики російської церкви заявили, що Москва пішла шляхом розколу православ'я.

Екзархи – архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський із Канади – заявили, що мають на меті об'єднати українські православні церкви, і станом на 17 вересня вже призначили зустрічі в Україні.
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