До бази "Миротворця" потрапив намісник Києво-Печерської лаври Суспільство | 21-09-2018, 07:44 0 84

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло потрапив у розділ "Чистилище" на сайті "Миротворець".



Про це повідомляє Укрінформ.



Ресурс називає його антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ’я.



Підставою для внесення у базу стало відео в YouTube, де митрополит погрожує "божим прокляттям" тим, хто насмілиться повернути Українській церкві Києво-Печерську Лавру.



Як повідомлялось, глава УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій заявив, що не спілкуватиметься з екзархами Константинопольського Патріарха, які прибули в Україну в рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.



Раніше патріарх УПЦ Філарет повідомив, що всередині УПЦ МП вже почався рух у бік приєднання до майбутньої єдиної Української православної церкви.



Вселенський патріархат вирішив надати Україні автокефалію. 7 вересня вселенський патріарх Варфоломій призначив своїх екзархів у Києві.



У Російській православній церкві обурилися і протестують проти цього, вважаючи такі дії "грубим вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".



У РПЦ оголосили, що тепер не будуть згадувати вселенського патріарха в молитвах. Деякі клірики російської церкви заявили, що Москва пішла шляхом розколу православ'я.



Екзархи – архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський із Канади – заявили, що мають на меті об'єднати українські православні церкви, і станом на 17 вересня вже призначили зустрічі в Україні.