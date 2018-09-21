ООС: 22 обстріли, бойовики застосували артилерію і зазнали втрат Суспільство | 21-09-2018, 09:08 0 84 Упродовж минулої доби російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.



Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 120 мм окупантами був здійснений на Луганському напрямку по опорному пункту українських військ поблизу Кримського.



Також минулої доби о шостій годині ранку, російсько-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими домовленостями, здійснили обстріл із застосуванням артилерії калібру 122 мм населеного пункту Широкине, що на Приазов'ї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та місцевого населення, а також руйнувань немає.



В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.



За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.



Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському та Водяного на Маріупольському напрямках. Втрат серед українських захисників немає.