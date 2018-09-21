ЧОЛОВІК НАМАГАВСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕМІСТИТИ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ АВТОМОБІЛЬ Суспільство | 21-09-2018, 11:36 0 63



На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення на територію України транспортного засобу поза пунктами пропуску.

Інформація щодо можливого правопорушення надійшла від оперативних співробітників прикордонного відомства. Перевіряючи отримане повідомлення, група реагування, яка негайно висунулась для моніторингу ділянки кордону, затримала автомобіль марки «Хюндай» з номерними знаками французької реєстрації. Керував автомобілем 21-річний громадянин України. Для здійснення своїх неправомірних задумів, водій авто обрав ділянку кордону поблизу населеного пункту Ділове.

З метою встановлення усіх обставин правопорушення та оформлення адміністративно - процесуальних документів водія та транспортний засіб прикордонники доставили до прикордонного відділу «Ділове».

За наявними базами даних прикордонники з’ясували, що вказане авто ні в одному з пунктів пропуску України кордон не перетинало. Яким чином транспортний засіб потрапив на територію нашої країни чоловік пояснити не зміг.

Наразі перевірка триває.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



