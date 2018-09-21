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Податківці інформують закарпатців, чим може обернутися отримання зарплати в «конверті»

Суспільство | 21-09-2018, 15:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

На Закарпатті триває проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для суб’єктів господарювання і робітників підприємств, установ і організацій щодо легалізації трудових відносин, важливість офіційного працевлаштування та ризики, що несе згода працівників отримувати зарплату в «конвертах».
Тож, з метою привернення уваги суспільства до проблем легалізації трудових відносин, фахівці органів ДФС Закарпаття, спільно зі співробітниками ГУ Держпраці Закарпаття та ГУ Пенсійного фонду України в Закарпатській області відвідали одне з підприємств м. Виноградів, що займається виробництвом одягу зi шкіри, де роз’яснювали керівництву норми трудового законодавства та правильність оформлення трудових відносин, виплати заробітної плати, необхідності повідомлення органу ДФС про прийняття працівника на роботу, штрафні санкції за порушення трудового законодавства.
Відтак посадовці ознайомили присутніх з нормами законодавства, наголосили, що законом передбачено нарахування ЄСВ за кожну застраховану особу, а своєчасна і повна сплата податків до Пенсійного фонду – обов’язок кожного. Нагадали також, що Законом передбачена відповідальність роботодавців за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства.
Опісля інспектори поінформували громадян на вулицях міста про необхідність правильної легалізації трудових відносин, їх перевагу. Зокрема, роз’яснили, що реалізацію своїх трудових прав і забезпечення майбутнього найманий працівник повинен подбати і сам, вимагаючи від роботодавця легального працевлаштування. У разі відмови кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.
ДФС у Закарпатській області
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