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Катерина Гук

Суспільство | 22-09-2018, 17:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Катерина Гук


НОВИЙ ОБРАЗ. Саме великими літерами. Тому що завдання хорошого візажиста – не просто ховати недоліки і підкреслювати достоїнства. Якісна робота – це завжди унікальна історія клієнта, розказана через макіяж. І кожна стає Принцесою зі своєю казкою.
Так під час візиту і народилося невимушене інтерв’ю. Адже варто поговорити про хобі Katrin Guk, яке стало професією .Про красу та чарівність, природність , професійність та роль жінки читайте далі. Сьогодні найбільша цінність для людини... , як банально це не звучало би, – здоров’я. Щоб гарно виглядати... , макіяжу буде мало (сміється) – потрібно завжди себе тримати в тонусі і також не забувати про хороший сон. Кожна дівчина свою природність , як говорять , має підкреслювати... Я, на жаль, з цим не згодна. Деяким дівчатам і справді її потрібно увиразнювати, проте іншим свою природність треба коректувати. На мою думку, на обличчі найбільш виразне – це... брови. Неправильне розташування, колір та форма можуть зробити з дівчини посміховисько, на це завжди потрібно зважати! І довіряти цю справу майстрам своєї справи.У моїй професії найважливіше – це... не намалювати і показати всі свої вміння, а основне – відчути людину, налаштуватись з нею на одну хвилю, і тоді результат вийде неперевершений.
Коли після макіяжу дівчата кажуть мені... «Дякую», і я помічаю сяючий вогник в очах, тоді розумію, що марно часу не потратили ні клієнт, ні я. Саме в такі моменти ловлю себе на думці про самовдосконалення, оскільки візажист – це постійний учень. Ми повинні моніторити все: від новинок в косметиці, до нових трендів в макіяжі...Якби мене попросили назвати найбільш відомих візажистів... ,тоді я відмітила би таких талановитих людей, як усім відому Боббі Браун, Пет МакГрат, Чарлі Грін. Є на кого рівнятися, ким захоплюватися, і добре, що є ті, хто надихає та дає стимул.Жінка – це... двигун, який усе мусить встигати. Крім того, що я займаюся улюбленою справою, я дружина Назара Гука (Julik ex.Dzidzio), ми виховуєм чудесного сина. І навіть ці прекрасні чоловіки завжди дають мені поради щодо макіяжу. До слова, мій син вже пензликом наносить тон, що дуже весело.Я люблю займатися тим, що... приносить мені задоволення. А ловити кайф я можу від спілкування з клієнтами, коли ми спільно створюємо образ.
Саме завдяки таким людям кожен наш день стає насиченим позитивними враженнями, звичайний візит до Make up artist перетворюється у приємне проведення часу за щирими розмовами та обміном досвідом.
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18:00 У Львові відбудеться благодійний ярмарок для збору коштів тваринам, постраждалим від рук людей
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