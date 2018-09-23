Електронний кабінет –послуги для платників в режимі он-лайн Суспільство | 23-09-2018, 08:59 0 69

Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області нагадує про функціонування електронного сервісу ДФС – «Електронний кабінет». Зазначений сервіс забезпечує он-лайн взаємодію платників податків з фіскальними органами.

Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет – порталу для платників податків, робота в якому здійснюється в режимі реального часу та не вимагає використання додаткового програмного забезпечення.

Сервіс для платників включає дві функціональні частини:

- відкриту (загальнодоступну);

- приватну (особистий кабінет).

У відкритій частині платники можуть переглянути інформацію із загальнодоступних реєстрів, скористатися податковим календарем, ознайомитись з бланками звітності, довідок, запитів і заяв, переглянути контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників.

Скористатись приватною частиною може лише сам платник податків за допомогою свого електронного цифрового підпису, яка відкриває для нього безліч можливостей, а саме:

- заповнити і подати звітність;

- сформувати податкову накладну/ розрахунок коригування і зареєструвати їх і ЄРПН;

- подати документи, у разі зупинення реєстрації податкових накладних;

- переглянути стан розрахунків з бюджетом;

- перевірити реєстри операцій і транзакцій у системі електронного адміністрування ПДВ і системі електронного адміністрування реалізації пального;

- переглянути відправлені і вхідні документи;

- подати запит або заяву до органу ДФС.

Зручність полягає в тому, що сервіс працює цілодобово, окрім часу, необхідного для технічного обслуговування. При цьому, технічні роботи заборонені в день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, і з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня.

Користуючись Електронним кабінетом платника ви заощаджуєте свій час.

Звертаємо увагу, Електронний кабінет платника можна знайти за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/

