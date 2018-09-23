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Електронний кабінет –послуги для платників в режимі он-лайн
|Суспільство | 23-09-2018, 08:59
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Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області нагадує про функціонування електронного сервісу ДФС – «Електронний кабінет». Зазначений сервіс забезпечує он-лайн взаємодію платників податків з фіскальними органами.
Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет – порталу для платників податків, робота в якому здійснюється в режимі реального часу та не вимагає використання додаткового програмного забезпечення.
Сервіс для платників включає дві функціональні частини:
- відкриту (загальнодоступну);
- приватну (особистий кабінет).
У відкритій частині платники можуть переглянути інформацію із загальнодоступних реєстрів, скористатися податковим календарем, ознайомитись з бланками звітності, довідок, запитів і заяв, переглянути контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників.
Скористатись приватною частиною може лише сам платник податків за допомогою свого електронного цифрового підпису, яка відкриває для нього безліч можливостей, а саме:
- заповнити і подати звітність;
- сформувати податкову накладну/ розрахунок коригування і зареєструвати їх і ЄРПН;
- подати документи, у разі зупинення реєстрації податкових накладних;
- переглянути стан розрахунків з бюджетом;
- перевірити реєстри операцій і транзакцій у системі електронного адміністрування ПДВ і системі електронного адміністрування реалізації пального;
- переглянути відправлені і вхідні документи;
- подати запит або заяву до органу ДФС.
Зручність полягає в тому, що сервіс працює цілодобово, окрім часу, необхідного для технічного обслуговування. При цьому, технічні роботи заборонені в день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, і з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня.
Користуючись Електронним кабінетом платника ви заощаджуєте свій час.
Звертаємо увагу, Електронний кабінет платника можна знайти за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/
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