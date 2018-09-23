Щодо оподаткування земель Суспільство | 23-09-2018, 10:09 0 110

Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу, що Законом України від 10 липня 2018 року №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» (далі - Закон №2497-VIII, набрав чинності з 15.08.2018) внесено зміни до ст.273, відповідно до яких передбачається оподаткування земельним податком лісових земель.

У зв'язку з тим, що нормативна грошова оцінка земель лісогосподарського призначення по Львівській області не проведена, для розрахунку сум земельного податку необхідно використовувати нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по області (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 №262).

Поряд з цим звертаємо увагу, шо ставки земельного податку визначаються рішеннями місцевих рад.

З огляду на викладене рекомендуємо:

Органами місцевого самоврядування внести в найкоротший термін зміни до рішень про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік, а також встановлення ставки земельного податку за лісові землі на 2019 рік (рекомендувати прийняти рішення відповідно до постанови від 24 травня 2017 року №483).

Після прийняття рішень та їх оприлюднення суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані подати податкову звітность у визначений законодавством термін.

