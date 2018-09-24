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Бойовики здійснили провокативні обстріли Горлівки та Авдіївки - СЦКК

Суспільство | 24-09-2018, 06:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 32 32    
Збройні формування РФ у неділю, 23 вересня, здійснили провокативні обстріли Горлівки та Авдіївки - у Горлівці пошкоджені 12 житлових будинків, без подачі води залишаються Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Павлопіль, Селидове та Волноваха.

Про це на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook повідомляє українська сторона СЦКК.

"23 вересня підконтрольні бойовикам ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито обстріл Збройними Силами України житлового сектору Горлівки, внаслідок чого були пошкоджені 12 будинків по вулицях Нансена та Артилеристів.

За твердженням бойовиків, вогонь вівся, начебто, з напрямку підконтрольного Україні Торецька (шахта Південна) із загальною витратою у 135 боєприпасів. Жертв серед цивільного населення при цьому зареєстровано не було", - йдеться у повідомленні.

У СЦКК наголошують, що провокативний обстріл дійсно мав місце, але його було здійснено з району колишнього бетонного заводу у Горлівці зі 120-мм міномету з використанням 4 боєприпасів.



"Даний факт вкотре підтверджує злочинні наміри збройних формувань РФ компрометувати Збройні Сили України, поклавши на них відповідальність за порушення режиму припинення вогню, недотримання Мінських домовленостей та завдання шкоди цивільному населенню", - підкреслили в СЦКК.

Крім цього, 23 вересня бойовики в Авдіївці обстріляли працівників підприємства "Вода Донбасу", які виконували аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації пошкоджень Південно-Донбаського водоводу.

Як зазначили в СЦКК, обстріл здійснювався із застосуванням станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Роботи були припинені, цивільних працівників евакуйовано. Без подачі води залишаються Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Павлопіль, Селидове та Волноваха.
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