У Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед них - українець Суспільство | 24-09-2018, 06:53 0 28 Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.



Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Зазначається, що члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямували з міста Лагос до порту Харкорт.



23 вересня у Нігерійському агентстві морського управління та безпеки (NIMASA) повідомили, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові кожної з інших 5 вищеназваних країн.



У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.



Як повідомляє Reuters з посиланням на компанію-оператора судна Massoel Shipping, корабель вийшов із нігерійського порту Лагос із партією зерна. Напад стався в 45 милях на південний захід від острова Бонні.



Піратам вдалося захопити 12 з 19 членів екіпажу судна MV Glarus.



У компанії Massoel Shipping заявили, що співпрацюють із владою Нігерії для швидкого та безпечного звільнення моряків.