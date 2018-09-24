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У Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед них - українець
|Суспільство | 24-09-2018, 06:53
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|Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямували з міста Лагос до порту Харкорт.
23 вересня у Нігерійському агентстві морського управління та безпеки (NIMASA) повідомили, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові кожної з інших 5 вищеназваних країн.
У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.
Як повідомляє Reuters з посиланням на компанію-оператора судна Massoel Shipping, корабель вийшов із нігерійського порту Лагос із партією зерна. Напад стався в 45 милях на південний захід від острова Бонні.
Піратам вдалося захопити 12 з 19 членів екіпажу судна MV Glarus.
У компанії Massoel Shipping заявили, що співпрацюють із владою Нігерії для швидкого та безпечного звільнення моряків.
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