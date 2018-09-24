ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 3 поранених...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 24/09/2018 У Львові пройде Міжнародний театральний фестиваль ДРЕВО 2018...>> ГО «Золоті Роки» реалізовує проект для людей старшого віку «Навчання без вікових обмежень»...>> Есенції LvBS — нове партнерство Львівської бізнес-школи УКУ та проекту «Есенції» у сфері бізнес-освіти...>> Через погіршення погодних умов мешканців просять бути обережними і не паркувати машини під деревами...>> Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»...>> Вчора на залізничній станції Персенківка виявили тіло жінки...>> У Львові відбудеться презентація результатів конкурсу з брендування громадського транспорту...>> Львівська залізниця інформує про зміни в графіку руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт...>> У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку...>> У яких випадках ФОП – платники ЄП застосовують РРО?...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гейлі: Відставка Асада з посади президента Сирії - питання часу...
 >>> 
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вчора на залізничній станції Персенківка виявили тіло жінки...
24-09-2018, 17:06  >>> 
Реконструкція автомобільної дороги на Львівщині...
19-09-2018, 11:30  >>> 
На українсько-польському кордоні виявили наркотичну речовину...
19-09-2018, 10:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Мер Львова зустрівся з лікарями-оториноларингологами, які приїхали до Львова на міжнародну конференцію...
21-09-2018, 17:49  >>> 
В амбулаторіях і поліклініках міста будуть окремі простори для матері та дитини...
20-09-2018, 13:23  >>> 
У Солсбері виписали з лікарні двох постраждалих від отруєння...
20-09-2018, 08:57  >>> 

ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 3 поранених

Суспільство | 24-09-2018, 08:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    
Минулої доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 13 разів застосувавши важке озброєння: 3 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти тричі порушили режим тиші, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 вересня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Піски, Авдіївка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.

Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне та Майорськ. Опорні пункти наших військ біля Луганського та Новолуганського противник також накривав вогнем з мінометів 120-го калібру.

По позиціях біля цих двох населених пунктів на Світлодарському напрямку окупанти застосували важке озброєння найбільше - 10 разів. Крім того, позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового були обстріляні з озброєння БМП", - наголосили у прес-центрі.

Унаслідок обстрілів 3 українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, 4 бойовиків знищено та ще 4 поранено.

Від початку поточної доби бойовики тричі обстріляли українські позиції, в тому числі - із важкого озброєння.

"Опорні пункти наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Широкине окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.
   Новини по темі: Суспільство
Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»...
24-09-2018, 17:07  >>> 
Львівська залізниця інформує про зміни в графіку руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт...
24-09-2018, 17:05  >>> 
У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку...
24-09-2018, 17:04  >>> 
ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 2000 ПАЧОК СИГАРЕТ...
24-09-2018, 17:02  >>> 
Фіскальна служба нагадує, що про прийняття працівника на роботу необхідно повідомляти орган ДФС...
24-09-2018, 16:57  >>> 
Учень школи № 28 переміг на XII Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів...
24-09-2018, 16:55  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 3 поранених...
24-09-2018, 08:09  >>> 
   АктуальноАктуально
"Віч-на-віч" та "Не жени!": завдяки соціальній рекламі попереджають про небезпеку на дорозі...
21-09-2018, 17:18  >>> 
Сьогодні на Львівщині стартує наймасштабніша літературна подія - 25 Book Forum...
19-09-2018, 15:34  >>> 
Денісова: Омбудсмен РФ обіцяє 12 вересня надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха...
12-09-2018, 06:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Помпео: Росія працює проти інтересів США в Україні та Сирії...
24-09-2018, 08:07  >>> 
Єльченко підтримує перенесення переговорів по Донбасу з Мінська...
24-09-2018, 07:01  >>> 
Луценко заявив про відсутність результатів у роботі НАБУ...
24-09-2018, 06:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У яких випадках ФОП – платники ЄП застосовують РРО?...
24-09-2018, 17:04  >>> 
З початку року львівські аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму 54,3 млн грн...
24-09-2018, 17:03  >>> 
Буде проведено семінар...
23-09-2018, 08:56  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»...
24-09-2018, 17:07  >>> 
Львівська залізниця інформує про зміни в графіку руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт...
24-09-2018, 17:05  >>> 
У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку...
24-09-2018, 17:04  >>> 
   ВладаВлада
Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса...
24-09-2018, 16:51  >>> 
Президент В'єтнаму помер...
21-09-2018, 09:11  >>> 
Порошенко пообіцяв не допустити пролиття крові після отримання Томосу...
20-09-2018, 07:18  >>> 
   КультураКультура
Завтра в межах 25 BookForum відбудеться презентація першого дитячого комікса про Львів «Таємниці львівського годинникаря»...
21-09-2018, 18:04  >>> 
Відбулася презентація альбому Володимира Одрехівського «СКУЛЬПТУРА»...
21-09-2018, 18:02  >>> 
Письменник-шістдесятник Іван Низовий у своїх творах передбачив анексію Криму і події на Донбасі...
21-09-2018, 16:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:24 У Львові пройде Міжнародний театральний фестиваль ДРЕВО 2018
17:22 ГО «Золоті Роки» реалізовує проект для людей старшого віку «Навчання без вікових обмежень»
17:21 Есенції LvBS — нове партнерство Львівської бізнес-школи УКУ та проекту «Есенції» у сфері бізнес-освіти
17:08 Через погіршення погодних умов мешканців просять бути обережними і не паркувати машини під деревами
17:07 Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»
17:06 Вчора на залізничній станції Персенківка виявили тіло жінки
17:06 У Львові відбудеться презентація результатів конкурсу з брендування громадського транспорту
17:05 Львівська залізниця інформує про зміни в графіку руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт
17:04 У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку
17:04 У яких випадках ФОП – платники ЄП застосовують РРО?

   Анонси
Змагання на кращий екіпаж безпілотного авіаційного комплексу серед силових відомств...
24-09-2018, 16:59  >>> 
У Львові проведуть бухгалтерський семінар «Квартальна звітність за 9 місяців»...
24-09-2018, 16:57  >>> 
У Львові пройде Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев — 2018»...
24-09-2018, 16:55  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования