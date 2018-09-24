ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 3 поранених Суспільство | 24-09-2018, 08:09 0 130 Минулої доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 13 разів застосувавши важке озброєння: 3 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти тричі порушили режим тиші, втрат серед бійців ЗСУ немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 вересня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Піски, Авдіївка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.



Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне та Майорськ. Опорні пункти наших військ біля Луганського та Новолуганського противник також накривав вогнем з мінометів 120-го калібру.



По позиціях біля цих двох населених пунктів на Світлодарському напрямку окупанти застосували важке озброєння найбільше - 10 разів. Крім того, позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового були обстріляні з озброєння БМП", - наголосили у прес-центрі.



Унаслідок обстрілів 3 українських військових отримали поранення.



За даними розвідки, 4 бойовиків знищено та ще 4 поранено.



Від початку поточної доби бойовики тричі обстріляли українські позиції, в тому числі - із важкого озброєння.



"Опорні пункти наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Широкине окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру.



Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.