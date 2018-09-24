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Учень школи № 28 переміг на XII Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів
|Суспільство | 24-09-2018, 16:55
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|Учень школи № 28, Ярема-Лука Єлейко переміг на XII Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів. Jugend debattiert international/ Міжнародні молодіжні дебати — конкурс серед країн Центральної та Східної Європи" - це проект Goethe-Institut, Фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє», Благодійного фонду «Герті» та Центрального відомства з питань середньої освіти за кордоном.
Загалом 24 переможці національних змагань, що зайняли перші та другі місця в 12 країнах, відвідали Братиславу, щоб упродовж фінального тижня займатися політичними та соціальними питаннями та мати спільні зустрічі на дебатах.
Чотири з них, які проявили свої риторичні здібності в міжнародних кваліфікаційних раундах та міжнародному півфіналі, в результаті зайняли такі місця у фіналі: 1. Ярема-Лука Єлейко, Львів, (Україна) 2. Деніса Івановова, Прага (Чехія) 3. Яна Нгуєнова, Брно (Чехія) 4. Каміл Полянський, Щецін (Польща).
Довідка про Ярему-Луку Єлейко
2016−2017 н.р. брав участь у шкільних дебатах, міжшкільних дебатах, регіональних дебатах та у відборі до Всеукраїнського туру дебатів «Молодь дебатує»
2017−2018 н.р. брав участь у шкільних дебатах, міжшкільних дебатах, регіональних дебатах та у відборі до Всеукраїнського туру дебатів «Молодь дебатує», пройшов півфінал та фінал Всеукраїнських дебатів та посів 1 місце у м.Київ.
2018−2019 н.р. вересень 2018р.- пройшов відбір, півфінал, та фінал Інтернаціональних дебатів та посів 1 місце у Братиславі.
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