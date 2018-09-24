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Фіскальна служба нагадує, що про прийняття працівника на роботу необхідно повідомляти орган ДФС

Суспільство | 24-09-2018, 16:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 17 17    
Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що Кабінетом Міністрів України 05.09.2018 прийнято розпорядження № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». Реалізація його норм надасть змогу зменшити застосування незадекларованої праці.

Так, обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих працівників є вчасне повідомлення про їхнє прийняття органу ДФС, як передбачено Кодексом законів про працю України.

Наголошуємо, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повідомлення про прийом на роботу органу ДФС (ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю).

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
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