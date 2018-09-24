ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 2000 ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 24-09-2018, 17:02 0 14



Учора ввечері невідомі особи намагались незаконно перемістити до сусідньої Угорщини чотири пакунки з тютюновими виробами. На заваді зловмисникам стали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Двох осіб з пакунками на плечах наряд помітив, коли ті прямували в бік річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Прикордонники негайно почали переслідувати правопорушників. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти покинули свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості охоронці рубежів виявили пакунки з 1800 пачками сигарет «Мальборо» без акцизних марок.

Виявлені тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби «Вилок», згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



