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ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 2000 ПАЧОК СИГАРЕТ
|Суспільство | 24-09-2018, 17:02
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Учора ввечері невідомі особи намагались незаконно перемістити до сусідньої Угорщини чотири пакунки з тютюновими виробами. На заваді зловмисникам стали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Двох осіб з пакунками на плечах наряд помітив, коли ті прямували в бік річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Прикордонники негайно почали переслідувати правопорушників. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти покинули свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості охоронці рубежів виявили пакунки з 1800 пачками сигарет «Мальборо» без акцизних марок.
Виявлені тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби «Вилок», згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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