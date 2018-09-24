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ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 2000 ПАЧОК СИГАРЕТ

Суспільство | 24-09-2018, 17:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 14 14    

ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 2000 ПАЧОК СИГАРЕТ
Учора ввечері невідомі особи намагались незаконно перемістити до сусідньої Угорщини чотири пакунки з тютюновими виробами. На заваді зловмисникам стали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Двох осіб з пакунками на плечах наряд помітив, коли ті прямували в бік річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Прикордонники негайно почали переслідувати правопорушників. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти покинули свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості охоронці рубежів виявили пакунки з 1800 пачками сигарет «Мальборо» без акцизних марок.
Виявлені тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби «Вилок», згодом їх передадуть співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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17:08 Через погіршення погодних умов мешканців просять бути обережними і не паркувати машини під деревами
17:07 Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»
17:06 Вчора на залізничній станції Персенківка виявили тіло жінки
17:06 У Львові відбудеться презентація результатів конкурсу з брендування громадського транспорту
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